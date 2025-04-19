  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Карпаты – Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

"Карпаты" и "Рух" в последний день 2024 объявили об объединении, в рамках которого в следующем сезоне во Львове должен был остаться один профессиональный клуб – "Карпаты". В "Карпаты" перешли четыре игрока "Руха". Текущее положение дел говорит о том, что "Рух" продолжит свое существование и на следующий сезон. Это еще лучше для болельщиков, ведь на одно интересное дерби будет больше.

Favbet
2.06
3.20
4.10
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 25-й тур. 12.04.2025
Львов. "Украина"
"Карпаты" 13:00 "Рух"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Карпати - Рух
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
"Люблю такие матчи, когда соперник играет не только на оборону, но и на атаку". Суркис прокомментировал победу над Оболонью
yellow-arrow
Ингулец - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Карпаты – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.04.2025
УПЛ Рух (Львов) Украинская Премьер-лига Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости