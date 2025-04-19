Карпаты - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Карпаты" и "Рух" в последний день 2024 объявили об объединении, в рамках которого в следующем сезоне во Львове должен был остаться один профессиональный клуб – "Карпаты". В "Карпаты" перешли четыре игрока "Руха". Текущее положение дел говорит о том, что "Рух" продолжит свое существование и на следующий сезон. Это еще лучше для болельщиков, ведь на одно интересное дерби будет больше.

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Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 25-й тур. 12.04.2025

Львов. "Украина"

"Карпаты" 13:00 "Рух"

Видеотрансляция – УПЛ ТВ