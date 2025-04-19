"Люблю такие матчи, когда соперник играет не только на оборону, но и на атаку". Суркис прокомментировал победу над Оболонью

Вчера киевское "Динамо" обыграло "Оболонь" с разгромным счетом 3:0.

Президент столичного клуба Игорь Суркис не обошел положительный результат подопечных Александра Шовковского и прокомментировал матч 25-го тура УПЛ.

Матч выдался очень тяжелый, потому что "Оболонь" ставит перед собой задачу остаться в Премьер-лиге так же как мы ставим задачу выиграть чемпионство. У соперника очень грамотный тренер, который очень хорошо подготовил команду к этой игре. Я думаю, наши ребята с первых минут не ожидали, что будет такая игра: борьба один в один, хорошие выходы из обороны в атаку. Словом, была очень насыщенная игра.

Ярмоленко сделал свое дело, забив первый мяч, после чего стало значительно легче. Обычно с такими командами всегда становится легче после того, как они пропускают. Я доволен тем, что мы получили три очка и движемся дальше к своей цели.

Андрей Ярмоленко уже в третьем матче подряд забивает в конце первого тайма...

Это мастерство и стабильность нашего ключевого игрока. Тому, что умеют делать на футбольном поле такие мастера, как Ярмоленко, Буяльский, должны учиться многие футболисты, в том числе хладнокровию. Они являются примером того, как делать все, чтобы команда достигала результата.

"Динамо" смогло оставить свои ворота "сухими", но "Оболонь" имела много хороших возможностей, чтобы отличиться...

Я люблю такие матчи, когда команда соперника играет не только на оборону, но и на атаку. Зрители приходят на стадион, чтобы увидеть игру, а не как одна из команд "автобусом" из одиннадцати футболистов стоит в своей штрафной площадке. "Оболонь" играла в тот футбол, который исповедует тренер. Повторюсь, сам футбол мне очень понравился.