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Левый берег - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый берег – Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Полісся
Очень непростое испытание ожидает хозяев. "Левый Берег" будет принимать команду, которая на всей скорости мчится в еврокубки. Кажется, что мы можем увидеть очередное поражение киевлян, но они без боя точно не сдадутся.
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Матч начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 25-й тур. 12.04.2025
Киевская область, "Арена Левый Берег"
"Левый берег" 15:30 "Полесье"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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