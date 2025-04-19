Шахтер - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием будут завершать дончане Марино Пушича и ковалевцы Руслана Костышина. Номинальным хозяином этого поединка выступят именно "горняки". Обе команды подходят к этой встрече на позитивной ноте после триумфов в последнем матче: "Шахтер" переиграл криворожский "Кривбасс" со счетом 2:1, а „Колос“ не оставил шансов "Левому Берегу" - 2:0.

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Первая встреча этих коллективов в текущей кампании, еще когда ковалевцев тренировал Александр Поздеев, закончились минимальной гостевой победой действующего чемпиона (1:0).

Матч начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 25-й тур. 12.04.2025

Львов. "Украина"

"Шахтер" 18:00 "Колос"

Видеотрансляция – УПЛ ТВ