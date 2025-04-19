Еще один шаг к чемпионству. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Оболонь 3:0

В теплый последний рабочий день недели киевское "Динамо" порадовало своих болельщиков разгромной победой над "Оболонью" в дерби. Однако это не была игра в одни ворота – гости имели свои шансы, но подвела реализация.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

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