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Еще один шаг к чемпионству. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Оболонь 3:0

Премьер-лига

Очередной гол Ярмоленко и очередная победа киевлян

Еще один шаг к чемпионству. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Оболонь 3:0

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В теплый последний рабочий день недели киевское "Динамо" порадовало своих болельщиков разгромной победой над "Оболонью" в дерби. Однако это не была игра в одни ворота – гости имели свои шансы, но подвела реализация.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

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