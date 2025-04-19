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Президент Динамо прокомментировал предстоящие матчи киевлян против Буковины и Шахтера

Премьер-лига

Нужно побеждать

Президент Динамо прокомментировал предстоящие матчи киевлян против Буковины и Шахтера

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

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Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал предстоящие матчи киевлян против "Буковины" в рамках Кубка Украины и против "Шахтера" в рамках чемпионата Украины.

Мы будем ставить задачу побеждать в каждом матче. Но выиграть хотят все команды. Будем показывать игру, которую мы можем продемонстрировать на данный момент в конкретной игре.

"Буковина" — команда Первой лиги. По вашему ли мнению, ее присутствие в полуфинале можно считать сенсацией?

Должны очень серьезно настраиваться на "Буковину", потому что им нечего терять — они прыгнули выше головы. Будет очень тяжелая игра, но, надеюсь, что мы все же попадем в финал.

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Добавим, что матч с "Буковиной" состоится 23 апреля в 16:00, а игра против "Шахтера" — в воскресенье, 27 апреля в 18:00.

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Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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