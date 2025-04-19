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Президент Динамо прокомментировал предстоящие матчи киевлян против Буковины и Шахтера
Нужно побеждать
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал предстоящие матчи киевлян против "Буковины" в рамках Кубка Украины и против "Шахтера" в рамках чемпионата Украины.
Мы будем ставить задачу побеждать в каждом матче. Но выиграть хотят все команды. Будем показывать игру, которую мы можем продемонстрировать на данный момент в конкретной игре.
"Буковина" — команда Первой лиги. По вашему ли мнению, ее присутствие в полуфинале можно считать сенсацией?
Должны очень серьезно настраиваться на "Буковину", потому что им нечего терять — они прыгнули выше головы. Будет очень тяжелая игра, но, надеюсь, что мы все же попадем в финал.
Добавим, что матч с "Буковиной" состоится 23 апреля в 16:00, а игра против "Шахтера" — в воскресенье, 27 апреля в 18:00.
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