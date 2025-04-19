Президент Динамо прокомментировал предстоящие матчи киевлян против Буковины и Шахтера

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал предстоящие матчи киевлян против "Буковины" в рамках Кубка Украины и против "Шахтера" в рамках чемпионата Украины.

Мы будем ставить задачу побеждать в каждом матче. Но выиграть хотят все команды. Будем показывать игру, которую мы можем продемонстрировать на данный момент в конкретной игре.

"Буковина" — команда Первой лиги. По вашему ли мнению, ее присутствие в полуфинале можно считать сенсацией?

Должны очень серьезно настраиваться на "Буковину", потому что им нечего терять — они прыгнули выше головы. Будет очень тяжелая игра, но, надеюсь, что мы все же попадем в финал.