"Один удар Ярмоленко - и все". Защитник Оболони - об игре с Динамо

Вчера "Оболонь" проиграла "Динамо" со счетом 3:0.

Защитник "Оболони" Даниил Карась рассказал о том, что повлияло на потерю баллов в 25-м туре УПЛ.

"Конечно, были два разных тайма. Нужно просто реализовывать свои моменты. Я не могу сказать, что "Динамо" в первом тайме имело какие-то опасные эпизоды. Один удар Ярмоленко - и все. А у нас сколько? Три или четыре. Они могли повлиять на ход поединка, но мы не использовали их. В конце побежали забивать, но пропустили такие голы. Хотели победить.

Слишком много эмоций отдали в первой половине игры. Во втором тайме потеряли концентрацию, теряли позиции и игроков соперника. Мы пытались забить и были моменты, но подвела реализация", — сказал защитник.