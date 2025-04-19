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"Один удар Ярмоленко - и все". Защитник Оболони - об игре с Динамо

Премьер-лига
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"Один удар Ярмоленко - и все". Защитник Оболони - об игре с Динамо

Фото: Оболонь

Новина українською

Вчера "Оболонь" проиграла "Динамо" со счетом 3:0.

Читайте такжеЕще один шаг к чемпионству. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Оболонь 3:0

Защитник "Оболони" Даниил Карась рассказал о том, что повлияло на потерю баллов в 25-м туре УПЛ.

"Конечно, были два разных тайма. Нужно просто реализовывать свои моменты. Я не могу сказать, что "Динамо" в первом тайме имело какие-то опасные эпизоды. Один удар Ярмоленко - и все. А у нас сколько? Три или четыре. Они могли повлиять на ход поединка, но мы не использовали их. В конце побежали забивать, но пропустили такие голы. Хотели победить.

Слишком много эмоций отдали в первой половине игры. Во втором тайме потеряли концентрацию, теряли позиции и игроков соперника. Мы пытались забить и были моменты, но подвела реализация", — сказал защитник.

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Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Даниил Карась
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
19.04.2025 в 11:51
Авжеж часто різниця у трансферній вартості - читай емпірична оцінка майстерності показує себе на полі... Тому Ярмоленко з двох небезпечних ударів один забив, а гравці Оболоні з п'яти непоганих моментів чотири рази навіть у ворота не влучили!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
19.04.2025 в 11:51
Авжеж часто різниця у трансферній вартості - читай емпірична оцінка майстерності показує себе на полі... Тому Ярмоленко з двох небезпечних ударів один забив, а гравці Оболоні з п'яти непоганих моментів чотири рази навіть у ворота не влучили!
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0
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oleg dynamo (львівська)
19.04.2025 в 11:57
ти прошу пана трішки не прав і це футбол і можливо завтра Ярмола з пару метрів у пусті не попаде то що тоді писати будеш?так що це що пофартило і це супер...може дотянем до чемпіонства а може і ні....
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