Премьер-лига
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Львовское дерби. Тренеры объявили стартовые составы на игру
Игра начнется в 13:00
Фото: ФК Рух
Сегодня в 13:00 состоится львовское дерби в рамках Украинской премьер лиги.
Команды уже опубликовали стартовые составы на игру 25 тура.
"Карпаты": Яков Кинарейкин, Денис Мирошниченко (к), Тимур Стецьков, Владислав Бабогло, Павел Полегенко, Альварес, Бруньиньо, Амбросий Чачуа, Артур Шах, Олег Очеретько, Игорь Невес.
"Рух": Дмитрий Ледвий, Богдан Слюбык, Роман Дидык, Ростислав Лях, Виталий Роман, Эдсон, Евгений Пастух, Денис Слюсар, Ярослав Карабин, Бекназ Алмазбеков, Юрий Климчук (к).
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Источник:theukrfoot
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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