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Львовское дерби. Тренеры объявили стартовые составы на игру

Премьер-лига
Обновлено

Игра начнется в 13:00

Львовское дерби. Тренеры объявили стартовые составы на игру

Фото: ФК Рух

Новина українською

Сегодня в 13:00 состоится львовское дерби в рамках Украинской премьер лиги.

Команды уже опубликовали стартовые составы на игру 25 тура.

"Карпаты": Яков Кинарейкин, Денис Мирошниченко (к), Тимур Стецьков, Владислав Бабогло, Павел Полегенко, Альварес, Бруньиньо, Амбросий Чачуа, Артур Шах, Олег Очеретько, Игорь Невес.

"Рух": Дмитрий Ледвий, Богдан Слюбык, Роман Дидык, Ростислав Лях, Виталий Роман, Эдсон, Евгений Пастух, Денис Слюсар, Ярослав Карабин, Бекназ Алмазбеков, Юрий Климчук (к).

Следить за ходом игры можно будет в матч центре UA-Футбол.

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Источник:
theukrfoot
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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