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Шищенко: Если бы мы реализовали хотя бы один момент – возможно, Динамо пришлось бы отыгрываться

Премьер-лига

Пивовары очень активно начали игру в дерби

Шищенко: Если бы мы реализовали хотя бы один момент – возможно, Динамо пришлось бы отыгрываться

Фото - Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал матч с "Динамо" (0:3).

"Поздравляю "Динамо" с победой – она ​​для них очень важна. Я очень доволен игрой своих футболистов. Особенно понравился отрезок в начале первого тайма. Мы действовали смело, агрессивно, создавали моменты. Даже при счете 0:3 мы не остановились, играли в атакующий футбол, который, думаю, понравился зрителям. Честно говоря, это, наверное, наш лучший матч за все время, когда я работаю в "Оболони".

Думаю, ключевую роль сыграла психология. Не было того давления, которое обычно есть в матчах с прямыми конкурентами. Мы играли по схеме 5-3-2, понимали, что у "Динамо" будет много пространства, поэтому решили использовать двух нападающих. Получилось немало хороших комбинаций и подходов к воротам соперника, особенно в первом тайме. Если бы мы реализовали хотя бы один момент – возможно, уже "Динамо" пришлось бы отыгрываться".

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"Прессинг был в планах, но мы адаптировались по ситуации. Я сказал игрокам: если видите, что есть возможность – прессингуйте, если нет – отходим за линию мяча и перекрываем пространство. Мы знали, что "Динамо" хорошо использует фланги и быстрые атаки, поэтому именно фланги мы пытались закрыть.

В Устименко был ушиб еще в начале игры. Он просто не смог продолжать матч, поэтому мы решили не рисковать и не выпускать его на второй тайм”, – рассказал тренер.

"Пивовары" находятся на 12-й позиции (24 очка).

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Александр Симченко
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