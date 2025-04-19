Шищенко: Если бы мы реализовали хотя бы один момент – возможно, Динамо пришлось бы отыгрываться

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал матч с "Динамо" (0:3).

"Поздравляю "Динамо" с победой – она ​​для них очень важна. Я очень доволен игрой своих футболистов. Особенно понравился отрезок в начале первого тайма. Мы действовали смело, агрессивно, создавали моменты. Даже при счете 0:3 мы не остановились, играли в атакующий футбол, который, думаю, понравился зрителям. Честно говоря, это, наверное, наш лучший матч за все время, когда я работаю в "Оболони".

Думаю, ключевую роль сыграла психология. Не было того давления, которое обычно есть в матчах с прямыми конкурентами. Мы играли по схеме 5-3-2, понимали, что у "Динамо" будет много пространства, поэтому решили использовать двух нападающих. Получилось немало хороших комбинаций и подходов к воротам соперника, особенно в первом тайме. Если бы мы реализовали хотя бы один момент – возможно, уже "Динамо" пришлось бы отыгрываться".