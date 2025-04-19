Карпаты – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура чемпионата Украины между двумя львовскими командами – "Карпатами" и "Рухом".

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Львовское горячее дерби! Прекрасному украинскому городу будет не хватать этого противостояния, уже в следующем сезоне пройдет процедура объединения. Что мы сегодня увидим на поле? Будут ли красные карточки? Сможет ли "Рух" громко хлопнуть дверью? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 19 апреля – в 12:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк