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Карпаты – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Карпати
UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура чемпионата Украины между двумя львовскими командами – "Карпатами" и "Рухом".
Львовское горячее дерби! Прекрасному украинскому городу будет не хватать этого противостояния, уже в следующем сезоне пройдет процедура объединения. Что мы сегодня увидим на поле? Будут ли красные карточки? Сможет ли "Рух" громко хлопнуть дверью? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 19 апреля – в 12:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Тарас Вархоляк
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