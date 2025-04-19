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Шахтер – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
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УПЛ
UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура УПЛ между донецким "Шахтером" и ковалевским "Колосом".
Один из претендентов на медали чемпионата встречается с одной из команд, которая аккуратно зависла над дном турнирной таблицы. Каждый преследует свои цели и ошибаться не хочет. Возможна ли сенсация? Сможет ли "Колос" удивить "Шахтер" тактически? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 19 апреля – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Тарас Вархоляк
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