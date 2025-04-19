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Шахтер – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Шахтер – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ

УПЛ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура УПЛ между донецким "Шахтером" и ковалевским "Колосом".

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Один из претендентов на медали чемпионата встречается с одной из команд, которая аккуратно зависла над дном турнирной таблицы. Каждый преследует свои цели и ошибаться не хочет. Возможна ли сенсация? Сможет ли "Колос" удивить "Шахтер" тактически? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 19 апреля – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Шахтер (Донецк) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка) Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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