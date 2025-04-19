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Кривбасс – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
УПЛ
UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и луганской "Зарей".
Встреча середняков турнирной таблицы. У "Кривбасса", как отмечает сам главный тренер команды Юрий Вернидуб, наметилась "черная полоса". Текущие выступления "Зари" также нельзя назвать стабильными. Матч – на три результата. Какой именно мы увидим в итоге? Будет результативно или не особо? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 20 апреля – в 12:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Тарас Вархоляк
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