Кривбасс – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и луганской "Зарей".

Встреча середняков турнирной таблицы. У "Кривбасса", как отмечает сам главный тренер команды Юрий Вернидуб, наметилась "черная полоса". Текущие выступления "Зари" также нельзя назвать стабильными. Матч – на три результата. Какой именно мы увидим в итоге? Будет результативно или не особо? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 20 апреля – в 12:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк