УПЛ. Левый Берег - Полесье 1:1. Житомирский коллектив теряет сверхважные очки

На "Арене Левый Берег" местная команда принимала "Полесье" в матче 25-го тура УПЛ. Хозяева поля продолжают бороться за сохранение прописки в УПЛ, а гости - занимают четвертое место и движутся к еврокубкам. Обращаем внимание, что игра в Житомире между этими командами завершилась без голов.

Подопечные Первака проиграли три матча подряд. За поражения от "Динамо" и "Александрии" сложно в чем-то упрекнуть "аистов“, а вот в прошлом туре "Левый Берег" провалил игру против "Колоса". Особенно это касается первого тайма. Приоритет для "Полесья" - это удержаться на четвертом месте, что может дать право на участие в еврокубках в следующем сезоне. Матч против "Левого Берега" пропускал основной центральный защитник гостей Матей Матич. Ашур сегодня решил оставить в запасные Назаренко и Гуцуляка. Сенсационные решения тренера, ведь это лидеры "Полесья".

В первой половине тайма было много борьбы, но до голевых моментов дело не доходило. Гости больше владели мячом, но не знали что с ним делать в заключительной трети. Подопечные Первака рассчитывали на контратаки, но и у них ничего не получалось. Довольно неожиданно хозяева открыли счет на 22-й минуте после стандарта. Когут со штрафного подал в штрафную, где Семенов, оказавшись без опеки, головой отправил мяч в ворота - 1:0. Киевляне забивают впервые за четыре тура. Футболисты "Полесья" продолжали играть первым номером, но пройти организованную защиту соперников не могли. Все же отсутствие лидеров в атаке давало о себе знать. К тому же, оборонялся "Левый Берег" очень неплохо. Больше голов до перерыва не было. Это был хороший первый тайм для хозяев, а вот "Полесье" откровенно провалилось.

К сожалению, из-за воздушной тревоги второй тайм начался с существенной задержкой. Однако, главное что игру все же удалось доиграть сегодня. Сразу после перерыва у гостей вышли Назаренко и Гуцуляк. На 59-й минуте гости сравняли счет. После прострела Гуцуляка отличился Крушинский - 1:1. После гола продолжили играть первым номером подопечные Ашура, но на 73-й минуте они могли пропустить. Удар Сухоручко парировал голкипер "Полесья". Это было очень опасно.

Очень много борьбы было в конце встречи. Несмотря на все старания "Полесье" так и не смогло вырвать победу.

Vbet Лига. 25-й тур

"Левый Берег" - "Полесье" 1:1

Голы: Семенов (22) - Крушинский (59)

"Левый Берег": Механив - Шаповал, Семенов, Банада, Астахов, Косовский, Приходько(Якымив, 86), Николай Когут (Иван Когут, 76), Шастал (Войцеховский, 76), Синица (Галас, 76), Сухоручко

"Полесье": Кудрик - Майсурадзе (Тейлор, 46), Виале, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Таллес (Андриевский, 75), Леднев (Гуцуляк, 46), Йосефи (Назаренко, 46), Крушинский (Сарапий, 79), Батиста