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"У нас состоялся разговор". Вице-президент Ворсклы прокомментировал намерение Максимова покинуть команду

Премьер-лига
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"У нас состоялся разговор". Вице-президент Ворсклы прокомментировал намерение Максимова покинуть команду

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что руководство "Ворсклы" не приняло отставку Юрия Максимова. По информации украинского Телеграм-канала, вчера состоялся разговор между главным тренером "Ворсклы" Юрием Максимовым, президентом Романом Черняком и вице-президентом Олегом Лысаком. Отмечается, что Юрий Максимов попросил принять его отставку.

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Сегодня же вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак прокомментировал текущую ситуацию в клубе с тренером.

"У нас состоялся разговор, и мы заверили тренера в том, что готовы его поддерживать.

Мы влезли в эту историю вместе, вместе должны из нее выходить. Я хорошо знаю и понимаю Вильича, потому что мы работали три года вместе и работали классно. Мы с этим тренером и с этими игроками были в еврокубках. Поэтому и верю, что Максимов может вытянуть команду наверх. Да, сейчас где-то не идет, но надо разобраться, почему это происходит, и сфокусироваться на решении задачи.

Вместе с тем, ответственность за результат - не только на одном Максимове или руководителях. Наши футболисты - и молодые, и опытные - тоже должны держать удар. Позиция руководства одна и конкретная: клуб должен жить и играть в УПЛ несмотря на все сложности - это базовая история "Ворсклы". Мы пережили Януковича - переживем и это.

Если бы мы этой весной набрали не 5 очков, а хотя бы 8 - на что мы реально наиграли, то сейчас все было бы гораздо спокойнее, и мы бы не искали мозг в одном месте".

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Олег Лысак
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Источник:
tatotake_ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
19.04.2025 в 13:47
пригласите опытного Бабича и 1 лига в кармане
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
19.04.2025 в 13:47
пригласите опытного Бабича и 1 лига в кармане
Ответить
0
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