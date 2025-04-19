"У нас состоялся разговор". Вице-президент Ворсклы прокомментировал намерение Максимова покинуть команду

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что руководство "Ворсклы" не приняло отставку Юрия Максимова. По информации украинского Телеграм-канала, вчера состоялся разговор между главным тренером "Ворсклы" Юрием Максимовым, президентом Романом Черняком и вице-президентом Олегом Лысаком. Отмечается, что Юрий Максимов попросил принять его отставку.

Сегодня же вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак прокомментировал текущую ситуацию в клубе с тренером.

"У нас состоялся разговор, и мы заверили тренера в том, что готовы его поддерживать.

Мы влезли в эту историю вместе, вместе должны из нее выходить. Я хорошо знаю и понимаю Вильича, потому что мы работали три года вместе и работали классно. Мы с этим тренером и с этими игроками были в еврокубках. Поэтому и верю, что Максимов может вытянуть команду наверх. Да, сейчас где-то не идет, но надо разобраться, почему это происходит, и сфокусироваться на решении задачи.

Вместе с тем, ответственность за результат - не только на одном Максимове или руководителях. Наши футболисты - и молодые, и опытные - тоже должны держать удар. Позиция руководства одна и конкретная: клуб должен жить и играть в УПЛ несмотря на все сложности - это базовая история "Ворсклы". Мы пережили Януковича - переживем и это.

Если бы мы этой весной набрали не 5 очков, а хотя бы 8 - на что мы реально наиграли, то сейчас все было бы гораздо спокойнее, и мы бы не искали мозг в одном месте".