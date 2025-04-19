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Наконец-то пробили ворота. В матче Карпаты - Рух открыт счет
Гол в пользу Карпат
fckarpaty.org.ua
Сейчас проходит матч 25 тура УПЛ, "Карпаты" - "Рух".
Со свистка арбитра хозяева и гости атаковали ворота, однако забить гол удалось хозяевам поля. На 20-й минуте игры нападающий Игорь Невес сделал скидку под удар Бруниньо, и он воспользовался возможностью и сделал счет 1:0.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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