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"Надеюсь на незабываемые ощущения". Полузащитник Карпат рассказал об ожиданиях от львовского дерби
К тому же он арендованный игрок Руха
Карпати
Полузащитник "Карпат" рассказал об ожиданиях от львовского дерби.
Илья Квасница, который арендован из "Руха" в эфире УПЛ ТВ прокомментировал матч. По словам вингера, он рассчитывает на победу "Карпат" и незабываемый матч.
"Надеюсь на незабываемые ощущения. Постараемся победить. Первое дерби у меня было, когда играл за "Рух". Сейчас первое дерби играю за "Карпаты". Надеюсь, что будет таким же", - сказал Квасница.
Футболист сказал, что не будет праздновать гол, если забьет.
"Наверное, нет. Потому что, "Рух" мне многое дал, я в них начинал свою профессиональную карьеру. Поэтому наверняка не буду праздновать с уважением к своему прошлому клубу", - заявил вингер.
Журналистка УПЛ ТВ спросила, чувствует ли команда давление на еврокубки.
"Я бы не сказал, что есть давление. Просто мы хотим выходить и каждую игру выигрывать. Уверен, что для ребят тоже главное победить", - сказал игрок.
В конце Квасница рассказал, что важно в матче.
"Победить, забить больше соперников. Желательно не пропустить", - резюмировал игрок.
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Илья Квасница играет за "Карпаты" на правах аренды из "Руха". Сейчас он провел на поле 11 минут за "львов".
Матч "Карпаты - Рух" уже идет. Текстовую трансляцию читайте в матч-центре.
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