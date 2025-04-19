  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Надеюсь на незабываемые ощущения". Полузащитник Карпат рассказал об ожиданиях от львовского дерби
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Надеюсь на незабываемые ощущения". Полузащитник Карпат рассказал об ожиданиях от львовского дерби

Премьер-лига

К тому же он арендованный игрок Руха

"Надеюсь на незабываемые ощущения". Полузащитник Карпат рассказал об ожиданиях от львовского дерби

Карпати

Новина українською

Полузащитник "Карпат" рассказал об ожиданиях от львовского дерби.

Илья Квасница, который арендован из "Руха" в эфире УПЛ ТВ прокомментировал матч. По словам вингера, он рассчитывает на победу "Карпат" и незабываемый матч.

"Надеюсь на незабываемые ощущения. Постараемся победить. Первое дерби у меня было, когда играл за "Рух". Сейчас первое дерби играю за "Карпаты". Надеюсь, что будет таким же", - сказал Квасница.

Футболист сказал, что не будет праздновать гол, если забьет.

"Наверное, нет. Потому что, "Рух" мне многое дал, я в них начинал свою профессиональную карьеру. Поэтому наверняка не буду праздновать с уважением к своему прошлому клубу", - заявил вингер.

Журналистка УПЛ ТВ спросила, чувствует ли команда давление на еврокубки.

"Я бы не сказал, что есть давление. Просто мы хотим выходить и каждую игру выигрывать. Уверен, что для ребят тоже главное победить", - сказал игрок.

В конце Квасница рассказал, что важно в матче.

"Победить, забить больше соперников. Желательно не пропустить", - резюмировал игрок.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Илья Квасница играет за "Карпаты" на правах аренды из "Руха". Сейчас он провел на поле 11 минут за "львов".

Матч "Карпаты - Рух" уже идет. Текстовую трансляцию читайте в матч-центре.

По теме
yellow-arrow
В Киевской области объявлен отбой воздушной тревоги. Известно, во сколько начнётся матч Левого Берега и Полесья
yellow-arrow
УПЛ. Карпаты – Рух 3:1. Львов сегодня зеленый
yellow-arrow
Гол престижа. Карпаты пропускают под конец матча 25 тура
Рух (Львов) Карпаты (Львов) Илья Квасница
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости