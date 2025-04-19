Гол в раздевалку. Карпаты продолжают лидеровать в матче против Руха

К концу первого тайма "Карпаты" смогли удвоить результат.

Игорь Невес забил свой первый гол в УПЛ. После навеса с углового Владислав Бабогло мог отличиться голом, однако мяч угодил в перекладину и попал рикошетом к автору второго гола "Карпат". Невес сыграл на добивании и сделал счет 2:0 на исходе первой 45-минутки.

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