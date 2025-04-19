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Гол в раздевалку. Карпаты продолжают лидеровать в матче против Руха

Премьер-лига
Обновлено

Первый гол в 25 матчах для форварда львовских Карпат

Гол в раздевалку. Карпаты продолжают лидеровать в матче против Руха

Фото - ФК Карпати / автор невідомий

Новина українською

К концу первого тайма "Карпаты" смогли удвоить результат.

Игорь Невес забил свой первый гол в УПЛ. После навеса с углового Владислав Бабогло мог отличиться голом, однако мяч угодил в перекладину и попал рикошетом к автору второго гола "Карпат". Невес сыграл на добивании и сделал счет 2:0 на исходе первой 45-минутки.

Следить за матчем можно в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.04.2025 в 14:08
лідЕрувати (с) - рука-лЕцо
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2
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.04.2025 в 14:08
лідЕрувати (с) - рука-лЕцо
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2
0
Лекарь (село Дарниця)
19.04.2025 в 14:04
Карпати продовжують лідЕрувати в матчі проти Руху. Це щось новеньке, в українській граматиці.
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1
0

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