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Впервые за 25 матчей. Нападающий Карпат забил дебютный гол в УПЛ

Премьер-лига
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Впервые за 25 матчей. Нападающий Карпат забил дебютный гол в УПЛ

Фото - скрін УПЛ ТБ

Новина українською

Нападающий "Карпат" забил дебютный гол в УПЛ.

В матче против "Руха", Игорь Невес на 45-й минуте забил свой первый мяч за "львов". Видео гола смотрите на нашем сайте.

До этого у него было два нереализованных пенальти в поединках против "Ингульца" и "Вереса".

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Игорь Невес присоединился к "Карпатам" в июле 2023 года. В текущем сезоне он отдал три ассиста - в матчах против "Вереса", "Черноморца" и "Руха".

Первый тайм матча между "Карпатами" и "Рухом" закончен. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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