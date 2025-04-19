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Впервые за 25 матчей. Нападающий Карпат забил дебютный гол в УПЛ
Это произошло
Фото - скрін УПЛ ТБ
Нападающий "Карпат" забил дебютный гол в УПЛ.
В матче против "Руха", Игорь Невес на 45-й минуте забил свой первый мяч за "львов". Видео гола смотрите на нашем сайте.
До этого у него было два нереализованных пенальти в поединках против "Ингульца" и "Вереса".
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Игорь Невес присоединился к "Карпатам" в июле 2023 года. В текущем сезоне он отдал три ассиста - в матчах против "Вереса", "Черноморца" и "Руха".
Первый тайм матча между "Карпатами" и "Рухом" закончен. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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