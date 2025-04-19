Впервые за 25 матчей. Нападающий Карпат забил дебютный гол в УПЛ

Нападающий "Карпат" забил дебютный гол в УПЛ.

В матче против "Руха", Игорь Невес на 45-й минуте забил свой первый мяч за "львов". Видео гола смотрите на нашем сайте.

До этого у него было два нереализованных пенальти в поединках против "Ингульца" и "Вереса".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Игорь Невес присоединился к "Карпатам" в июле 2023 года. В текущем сезоне он отдал три ассиста - в матчах против "Вереса", "Черноморца" и "Руха".

Первый тайм матча между "Карпатами" и "Рухом" закончен. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.