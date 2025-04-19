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Верес - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Встреча представителей разных частей турнирной таблицы: потенциального претендента на еврокубки и кандидата на вылет из элиты. Конечно, речь идет о противостоянии "волков" и "моряков". В Ровно команда Олега Шандрука будет принимать коллектив Александра Кучера.
Первая встреча "Вереса" и "Черноморца" в этой кампании УПЛ завершилась ничьей со счетом 1:1. Да и в целом, ровенчане и одесситы имеют абсолютный паритет по победам в очных матчах - по 10 у каждой из сторон.
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Поединок 25-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Верес" - "Черноморец" состоится в воскресенье, 20-го апреля 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Ровно, на арене "Авангард".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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