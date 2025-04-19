Прервут неутешительную серию? Левый Берег встречается с Полесьем. Стартовые составы

"Левый Берег" принимает "Полесье" в матче УПЛ.

Виталий Первак выставил следующий состав:

Механов - Астахов, Банада, Семенов, Шаповал - Косовский - Шастал, Приходько, Синица, Когут - Сухоручко.

Имад Ашур выставил следующих 11 игроков:

Кудрик - Михайличенко, Чоботенко, Виале. Майсурадзе - Бабенко, Таллес - Йосефи - Крушинский, Батиста, Леднев.

Проигрышная серия "Левого Берега" продолжается 3 матча. К тому же, они ни разу не забили в ворота соперников. Эта серия длится 301 минуту.

Первый матч между этими командами закончился со счетом 0:0.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К поединку "Левый Берег" занимает 13-е место в таблице УПЛ, . "Полесье" - четвертое.

Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.