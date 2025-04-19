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Прервут неутешительную серию? Левый Берег встречается с Полесьем. Стартовые составы

Премьер-лига

Матч начнется в 15:30 по киевскому времени

Прервут неутешительную серию? Левый Берег встречается с Полесьем. Стартовые составы

Фото - ФК Лівий Берег

Новина українською

"Левый Берег" принимает "Полесье" в матче УПЛ.

Виталий Первак выставил следующий состав:

Механов - Астахов, Банада, Семенов, Шаповал - Косовский - Шастал, Приходько, Синица, Когут - Сухоручко.

Имад Ашур выставил следующих 11 игроков:

Кудрик - Михайличенко, Чоботенко, Виале. Майсурадзе - Бабенко, Таллес - Йосефи - Крушинский, Батиста, Леднев.

Проигрышная серия "Левого Берега" продолжается 3 матча. К тому же, они ни разу не забили в ворота соперников. Эта серия длится 301 минуту.

Первый матч между этими командами закончился со счетом 0:0.

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К поединку "Левый Берег" занимает 13-е место в таблице УПЛ, . "Полесье" - четвертое.

Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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