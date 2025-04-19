Не собираются останавливаться. Карпаты продолжают вести в матче с Рухом

Второй тайм 25 тура УПЛ подходит к концу, но "Карпаты" не собираются останавливаться и увеличивают свое преимущество над "Рухом".

Полузащитник "Карпат" Амвросий Чачуа головой ударил в дальний угол - 3:0. Однако гол засчитали на игрока «Руха» Дениса Пидгурского, то есть третий гол - автогол от гостей.

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