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Не собираются останавливаться. Карпаты продолжают вести в матче с Рухом

Премьер-лига

Львов сегодня зеленый

Не собираются останавливаться. Карпаты продолжают вести в матче с Рухом

Фото: ФК Карпати Львів

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Второй тайм 25 тура УПЛ подходит к концу, но "Карпаты" не собираются останавливаться и увеличивают свое преимущество над "Рухом".

Полузащитник "Карпат" Амвросий Чачуа головой ударил в дальний угол - 3:0. Однако гол засчитали на игрока «Руха» Дениса Пидгурского, то есть третий гол - автогол от гостей.

Следить за матчем можно в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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