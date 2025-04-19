Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Левого Берега отложен. Известна причина
По графику матч должен начаться в 15:30
Фото - ФК Лівий Берег
Матч "Левого Берега" отложен.
Сейчас в Киевской области 43 минуты продолжается воздушная тревога. Защитники объявили о ракетной опасности для региона.
Если тревога будет продолжаться - матч "Левого Берега" немного сдвинется по времени, поскольку командам нужно провести разминку.
Клуб сообщил, что выход команд на разминку задерживается.
Напомним, что арена "Левый Берег" находится в Киевской области.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Аисты" будут принимать „Полесье“. Матч запланирован на 15:30 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Лівий Берег
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Не останавливающийся швед. Названо количество голов забитым им в текущем сезоне
- Карпаты – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.04.2025
- Победы Динамо и Александрии, камбэк Лунина из лазарета. Главные новости за 18 апреля
- Речь на миллионы гривен. Руководство Руха пообещало игрокам космические премиальные на дерби с Карпатами
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000