Матч Левого Берега отложен. Известна причина

Матч "Левого Берега" отложен.

Сейчас в Киевской области 43 минуты продолжается воздушная тревога. Защитники объявили о ракетной опасности для региона.

Если тревога будет продолжаться - матч "Левого Берега" немного сдвинется по времени, поскольку командам нужно провести разминку.

Клуб сообщил, что выход команд на разминку задерживается.

Напомним, что арена "Левый Берег" находится в Киевской области.

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"Аисты" будут принимать „Полесье“. Матч запланирован на 15:30 по киевскому времени.