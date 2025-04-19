  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Левого Берега отложен. Известна причина
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Левого Берега отложен. Известна причина

Премьер-лига

По графику матч должен начаться в 15:30

Матч Левого Берега отложен. Известна причина

Фото - ФК Лівий Берег

Новина українською

Матч "Левого Берега" отложен.

Сейчас в Киевской области 43 минуты продолжается воздушная тревога. Защитники объявили о ракетной опасности для региона.

Матч Левого Берега отложен. Известна причина - изображение 1

Если тревога будет продолжаться - матч "Левого Берега" немного сдвинется по времени, поскольку командам нужно провести разминку.

Клуб сообщил, что выход команд на разминку задерживается.

Напомним, что арена "Левый Берег" находится в Киевской области.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Аисты" будут принимать „Полесье“. Матч запланирован на 15:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
В Киевской области объявлен отбой воздушной тревоги. Известно, во сколько начнётся матч Левого Берега и Полесья
yellow-arrow
УПЛ. Карпаты – Рух 3:1. Львов сегодня зеленый
yellow-arrow
Гол престижа. Карпаты пропускают под конец матча 25 тура
Украинская Премьер-лига Полесье (Житомир) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости