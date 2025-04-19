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УПЛ. Карпаты – Рух 3:1. Львов сегодня зеленый
"Карпаты" уверенно обыграли "Рух" во львовском дерби
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Программу субботы в 25-м туре УПЛ открывали очным поединком "Карпаты" и "Рух". Это первое львовское дерби после так называемого "объединения" команд.
Что касается стартовых составов, то у "Руха" получилась вполне прогнозируемая одиннадцатка. А вот у "Карпат" в центре атаки вышел Игорь Невес, а Игорь Краснопир остался на скамье для запасных. Дисквалифицированного Костенко на фланге атаки заменил Шах.
Уже на старте поединка опасный момент организовали "зелено-белые". Подачу Шаха с левого фланга вынесли защитники, на подборе удар Полегенько сначала заблокировали, а его же добивание прошло над воротами.
Слесарь подал с правого фланга, защитники перехватили, а добивание Слюбыка издалека прошло мимо ворот.
Удар Бруниньо со штрафного парировал Ледвий. Достаточно быстро "зелено-белые" повели в счете. Полегенько подал в штрафную с правого фланга, Игорь Невес в касание сбросил на Бруниньо, забивший свой 8-й гол в текущем сезоне. 1:0.
Опасно подавал Ростислав Лях, но Дидык и Карабин на дальней стойке мяча не дотянулись.
После подачи углового Бабогло пробил в перекладину, а на добивании первым был Игорь Невес, наконец отличившийся в УПЛ в 25-м поединке. 2:0.
Законом и преимущество "зелено-белых" по итогам первого тайма.
На старте второго тайма активнее были подопечные Пономарева, которые больше владели инициативой и пытались сократить отставание в счете. Карабин обыграл Мирошниченко на правом фланге, но его прострел Альварес выбил на угловой. Подачу углового с правого фланга завершил ударом взлета мимо правой стойки Ростислав Лях.
Почти сразу Пастух в центре штрафной продолжил передачу с правого фланга на противоположный фланг, где Рунич пробил под левую стойку, но Кинарейкин отразил удар ногой.
После прострела с правого фланга мяч попал в Карабин, но Ярослав пробил мимо стойки. Отскок после подачи с левого фланга на ближнем вратарском углу завершил Бруниньо стенкой с Очеретько и ударом в грудь Холода.
Во втором тайме атаковал больше "Рух", а забили снова "Карпаты". Подача углового от Мирошниченко завершилась ударом головой от Чачуа с рикошетом Подгурского. 3:0.
В конце матча "Рух" все забил гол престижа и прервал впечатляющую серию "Карпат" без пропущенных голов на своем поле. Карабин с углового с левого фланга подал на ближнюю, где Пастух все же пробил Кинарейкина ударом головой. 3:1.
Ну и как без драки в дерби. После штрафного в исполнении "Руха" сцепились Бабогло и Лях, поддержать которых прибежали партнеры. В итоге оба игрока получили по желтой карточке, а для Ляха она оказалась второй и превратилась в красную.
Закономерная победа "Карпат", которые приблизились к 4-й позиции на расстояние двух очков, но "Полесье" сыграет свой матч чуть позже. "Рух" остается в середине турнирной таблицы фактически без турнирных заданий на остаток сезона.
25-й тур УПЛ
Львов. "Украина"
"Карпаты" - "Рух" 3:1
Голы: Бруниньо, 20, Невес, 45, Подгурский, 72 (аг.) – Пастух, 89
"Карпаты": Кинарейкин – Мирошниченко, Бабогло, Стецьков, Полегенько – Чачуа, Альварес, Бруниньо (Федор, 77) – Очеретько (Подлепенец, 77), Невес (Краснопир, 61), Шах (Клименко, 61).
"Рух": Ледвий - Роман, Слюбик, Дидык (Холод, 67), Лях - Эдсон (Рябов, 60), Слесарь (Подгурский, 28), Пастух - Карабин, Климчук (Фаал, 60), Алмазбеков (Рунич, 46).
Предупреждения: Очеретько, 37, Невес, 45+1, Клименко, 74, Краснопир, 79, Кинарейкин, 90+2, Бабогло, 90+5– Слесарь, 23, Лях, 33, Рябов, 83, Рунич, 90+3.
Удаление: Лях, 90+5.
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