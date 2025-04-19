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Гол престижа. Карпаты пропускают под конец матча 25 тура

Премьер-лига

3:1 и много карточек

Гол престижа. Карпаты пропускают под конец матча 25 тура

Фото: ФК Карпати

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В конце львовского дерби "Рух" смог забить один гол.

На 89-й минуте игры во время навеса с углового полузащитник "Руха" Евгений Пастух нанес удар головой, голкипер "Карпат" хотел поймать мяч, но не справился с сильным ударом полузащитника "Руха".

Арбитр добавил еще 3 минуты до конца матча, однако за дополнительное время голевых моментов не произошло, игра завершилась победой "Карпат" со счетом 3:1.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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