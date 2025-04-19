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Гол престижа. Карпаты пропускают под конец матча 25 тура
3:1 и много карточек
Фото: ФК Карпати
В конце львовского дерби "Рух" смог забить один гол.
На 89-й минуте игры во время навеса с углового полузащитник "Руха" Евгений Пастух нанес удар головой, голкипер "Карпат" хотел поймать мяч, но не справился с сильным ударом полузащитника "Руха".
Арбитр добавил еще 3 минуты до конца матча, однако за дополнительное время голевых моментов не произошло, игра завершилась победой "Карпат" со счетом 3:1.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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