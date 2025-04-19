В Киевской области объявлен отбой воздушной тревоги. Известно, во сколько начнётся матч Левого Берега и Полесья

В Киевской области объявлен отбой воздушной тревоги.

"Левый Берег" сообщил, что матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.

Поединок был запланирован на 15:30. Но в связи с продолжительной воздушной тревогой команды не смогли провести разминку и матч пришлось отложить.

Ракетная опасность действовала для области с 14:06 – 15:07.

Напомним, что перед матчем "Левый Берег" занимает 13-е место с 22-мя баллами. "Полесье" - четвёртое с 41-м баллом.