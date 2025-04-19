  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Шахтера высказался по поводу своего не вызова в национальную сборную
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Шахтера высказался по поводу своего не вызова в национальную сборную

Премьер-лига

Не расстроен

Игрок Шахтера высказался по поводу своего не вызова в национальную сборную

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко поделился мыслями о том, что его не вызывают в национальную сборную Украины.

Читайте такжеГранд женского чемпионата Украины пропустил впервые за 15 матчей. Постарался Шахтер

"Не вызывают — ну, ничего. Я достаточно адекватно это воспринимаю. У каждого тренера — свое видение, свои идеи. Кому-то ты можешь нравиться, кому-то — нет. Вот и все.

Я не знаю, как кто меня видит, но это нормально, когда ты какому-то тренеру нравишься и его идеи подходят тебе, а другое дело — кому-то не нравишься. Это в футболе довольно частая практика, поэтому у меня нет ни претензий, ни обид, ничего", — сказал полузащитник.

Добавим, что в списке бомбардиров Артем Бондаренко занимает 6-е место - он забил 10 голов в футболке "Шахтера".

Читайте такжеШахтер - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
По теме
yellow-arrow
В погоне за конкурентами. Шахтер - Колос. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Второй тайма матча между Левым Берегом и Полесьем не начнётся вовремя. Известна причина
yellow-arrow
Шахтер – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SportArena
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oleg.m.3972 (Харьков)
19.04.2025 в 15:59
Хоть кто-то видит, что Бондаренко ( кличка Пас Назад ) - это якорь команды. По-моему только Пушич в атакующей команде ( как позиционирует себя Шахтёр ) может упорно ставить в состав игрока, у которого 85% его действий - это пас назад...
Ответить
3
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
19.04.2025 в 15:59
Хоть кто-то видит, что Бондаренко ( кличка Пас Назад ) - это якорь команды. По-моему только Пушич в атакующей команде ( как позиционирует себя Шахтёр ) может упорно ставить в состав игрока, у которого 85% его действий - это пас назад...
Ответить
3
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости