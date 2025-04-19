Игрок Шахтера высказался по поводу своего не вызова в национальную сборную

Полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко поделился мыслями о том, что его не вызывают в национальную сборную Украины.

"Не вызывают — ну, ничего. Я достаточно адекватно это воспринимаю. У каждого тренера — свое видение, свои идеи. Кому-то ты можешь нравиться, кому-то — нет. Вот и все.

Я не знаю, как кто меня видит, но это нормально, когда ты какому-то тренеру нравишься и его идеи подходят тебе, а другое дело — кому-то не нравишься. Это в футболе довольно частая практика, поэтому у меня нет ни претензий, ни обид, ничего", — сказал полузащитник.