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Игрок Шахтера высказался по поводу своего не вызова в национальную сборную
Не расстроен
shakhtar.com
Полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко поделился мыслями о том, что его не вызывают в национальную сборную Украины.
"Не вызывают — ну, ничего. Я достаточно адекватно это воспринимаю. У каждого тренера — свое видение, свои идеи. Кому-то ты можешь нравиться, кому-то — нет. Вот и все.
Я не знаю, как кто меня видит, но это нормально, когда ты какому-то тренеру нравишься и его идеи подходят тебе, а другое дело — кому-то не нравишься. Это в футболе довольно частая практика, поэтому у меня нет ни претензий, ни обид, ничего", — сказал полузащитник.
Добавим, что в списке бомбардиров Артем Бондаренко занимает 6-е место - он забил 10 голов в футболке "Шахтера".
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