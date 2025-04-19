  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Есть такой период, через который футболист должен проходить". Автор второго гола Карпат рассказал о первом своем забитом мяче
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Есть такой период, через который футболист должен проходить". Автор второго гола Карпат рассказал о первом своем забитом мяче

Премьер-лига

Ожидание закончилось

"Есть такой период, через который футболист должен проходить". Автор второго гола Карпат рассказал о первом своем забитом мяче

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Автор второго гола "Карпат" рассказал о первом своем забитом мяче.

Игор Невес в эфире УПЛ ТВ прокомментировал дебютный гол за львовский клуб. Он сказал, что помогал команде другим способом, но подчеркнул важность гола.

"Самое важное - победа команды. После такой долгой паузы, в течение почти года, это важно для меня. Но я этим не занимался и помогал команде другим способом.

Важно также выкладываться, даже если не забиваешь голы. Я знаю, что для меня гол является важным. Буду продолжать двигаться этим же путем, чтобы забивать голы и помогать команде как можно лучше.

Мяч себе не забрал. Этот гол однозначно запомнится и для меня, и для фанов", - сказал футболист.

Читайте такжеВпервые за 25 матчей. Нападающий Карпат забил дебютный гол в УПЛ

Невес рассказал, что такая долговременная серия у него впервые, но он работал и знал, что придет подходящий момент.

"Это впервые для меня происходит. Новый опыт для меня. Есть такой период, через который футболист должен проходить.

Важно в таком периоде работать, доверяясь полностью работе, которую ты выполняешь. Работать ежеминутно, зная что наступит подходящий момент. Я понимаю, что сегодня я забил гол и отдал ассист. Помог команде.

Рад, что я повеселил болельщиков", - сказал автор второго гола.

Напомним, что Игор Невес впервые за 25 матчей забил за "Карпаты". Также на счету бразильца три ассиста.

По теме
yellow-arrow
В погоне за конкурентами. Шахтер - Колос. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Второй тайма матча между Левым Берегом и Полесьем не начнётся вовремя. Известна причина
yellow-arrow
Шахтер – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
Карпаты (Львов) Игор Невес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости