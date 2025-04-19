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"Есть такой период, через который футболист должен проходить". Автор второго гола Карпат рассказал о первом своем забитом мяче
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Фото: ФК Карпати Львів
Автор второго гола "Карпат" рассказал о первом своем забитом мяче.
Игор Невес в эфире УПЛ ТВ прокомментировал дебютный гол за львовский клуб. Он сказал, что помогал команде другим способом, но подчеркнул важность гола.
"Самое важное - победа команды. После такой долгой паузы, в течение почти года, это важно для меня. Но я этим не занимался и помогал команде другим способом.
Важно также выкладываться, даже если не забиваешь голы. Я знаю, что для меня гол является важным. Буду продолжать двигаться этим же путем, чтобы забивать голы и помогать команде как можно лучше.
Мяч себе не забрал. Этот гол однозначно запомнится и для меня, и для фанов", - сказал футболист.
Невес рассказал, что такая долговременная серия у него впервые, но он работал и знал, что придет подходящий момент.
"Это впервые для меня происходит. Новый опыт для меня. Есть такой период, через который футболист должен проходить.
Важно в таком периоде работать, доверяясь полностью работе, которую ты выполняешь. Работать ежеминутно, зная что наступит подходящий момент. Я понимаю, что сегодня я забил гол и отдал ассист. Помог команде.
Рад, что я повеселил болельщиков", - сказал автор второго гола.
Напомним, что Игор Невес впервые за 25 матчей забил за "Карпаты". Также на счету бразильца три ассиста.
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