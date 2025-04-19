Чемпион на месте. Во время игры Левый Берег - Полесье на стадионе будет присутствовать известный боксер

Сегодня в 16:00 начнется матч "Левый Берег" - "Полесье".

Гости этой игры опубликовали на своем официальном Телеграмм-канале известие, что на матче будет присутствовать боксер Александр Усик.

Сообщение они подписали: "Чемпион на месте".

Напомним, что Александр Усик является давним другом клуба и уже выступал в составе команды на зимнем товарищеском турнире Winter Cup.