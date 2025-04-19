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Чемпион на месте. Во время игры Левый Берег - Полесье на стадионе будет присутствовать известный боксер
25 тур с Александром Усиком
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня в 16:00 начнется матч "Левый Берег" - "Полесье".
Гости этой игры опубликовали на своем официальном Телеграмм-канале известие, что на матче будет присутствовать боксер Александр Усик.
Сообщение они подписали: "Чемпион на месте".
Напомним, что Александр Усик является давним другом клуба и уже выступал в составе команды на зимнем товарищеском турнире Winter Cup.
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Источник:fcpolissya
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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