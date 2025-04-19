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Снова с Фесюном. Известны стартовые составы на матч Шахтер - Колос

Премьер-лига
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Дончанам надо только побеждать

Снова с Фесюном. Известны стартовые составы на матч Шахтер - Колос

УПЛ

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В 25-м туре УПЛ между собой сыграют "Шахтер" и "Колос" - третье и двенадцатое места. Матч состоится во Львове, на "Арене Львов". Начало - в 18:00.

Тренерские штабы определились со стартовыми составами на этот поединок. Напомним, сейчас отставание "Шахтера" от первого места составляет 10 очков, а от второго - 4 балла.

Стартовый состав "Шахтера": Фесюн Кирилл, Бондарь Валерий, Марлон, Эгиналду, Судаков Георгий, Кевин, Педро Энрике, В. Тобиас, Бондаренко Артем, Матвиенко Николай (К), Педриньо

Запасные: Твардовский Денис, Л. Траоре, Крыськив Дмитрий, Швед Марьян, Азаров Иракли, Грам Алаа, Кауан Элиас, Глущенко Антон, Назарина Егор, Алиссон, Фарина Марьян

Стартовый состав "Колоса": Пахолюк Иван, Цуриков Андрей, Бондаренко Валерий (К), Бурда Никита, Сухарь Тимофей, Красничи Илир, Гагно, Ррапай Аринальдо, Великан Владислав, Сидоров Алексей, Третьяков Максим

Запасные: Горох Валентин, Мысак Роман, Шершень Владислав, Владой Стефан-Маринель, Демченко Александр, Ореховский Павел, Теллес, Алефиренко Даниил, Денисенко Даниил, Боливар, Ковталюк Николай

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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