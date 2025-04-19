  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Предпасхальное чудо. Левый Берег открывает счёт в матче с Полесьем. Видео гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Предпасхальное чудо. Левый Берег открывает счёт в матче с Полесьем. Видео гола

Премьер-лига

Красивая подача и гол

Предпасхальное чудо. Левый Берег открывает счёт в матче с Полесьем. Видео гола

Фото: Instagram

Новина українською

"Левый Берег" открывает счёт в матче с "Полесьем"

Хозяева заработали стандарт. Подали верховую передачу в штрафную и Семёнов головой поразил ворота гостей

Видео гола:

Для защитника это первый гол в сезоне.

По теме
yellow-arrow
В погоне за конкурентами. Шахтер - Колос. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Второй тайма матча между Левым Берегом и Полесьем не начнётся вовремя. Известна причина
yellow-arrow
Шахтер – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига Полесье (Житомир) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Термит (Київ)
19.04.2025 в 17:08
Вина кіпера 100%. Удар із меж воротарського майданчика - треба виходити на перехват і виносити, а не стояти на лінії, як опудало...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Термит (Київ)
19.04.2025 в 17:08
Вина кіпера 100%. Удар із меж воротарського майданчика - треба виходити на перехват і виносити, а не стояти на лінії, як опудало...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости