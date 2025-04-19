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Предпасхальное чудо. Левый Берег открывает счёт в матче с Полесьем. Видео гола
Красивая подача и гол
Фото: Instagram
"Левый Берег" открывает счёт в матче с "Полесьем"
Хозяева заработали стандарт. Подали верховую передачу в штрафную и Семёнов головой поразил ворота гостей
Видео гола:
Для защитника это первый гол в сезоне.
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Термит (Київ)
19.04.2025 в 17:08
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