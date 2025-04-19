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Левый Берег – Полесье 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Премьер-лига

Матч 25-го тура УПЛ

Левый Берег – Полесье 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото - ФК Лівий Берег

Новина українською

В Киевской области "Левый Берег" принимает "Полесье".

Хозяева на 22-й минуте открыли счёт голом со стандарта. Подача со штрафного и гол Семёнова.

Левый Берег – Полесье. 1:0. Гол Семёнова (22)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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