Левый Берег – Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В Киевской области "Левый Берег" принимает "Полесье".

Хозяева на 22-й минуте открыли счёт голом со стандарта. Подача со штрафного и гол Семёнова.

Второй тайм матча начался с задержкой - помешала воздушная тревога. Матч возобновился и Ашур выполнил замену - вышел Гуцуляк. Он и отметился ассистом.

Левый Берег – Полесье. 1:0. Гол Семёнова (22)

Левый Берег - Полесье. 1:1. Гол Крушинского (59)