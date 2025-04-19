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Левый Берег – Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 25-го тура УПЛ
Фото - ФК Лівий Берег
В Киевской области "Левый Берег" принимает "Полесье".
Хозяева на 22-й минуте открыли счёт голом со стандарта. Подача со штрафного и гол Семёнова.
Второй тайм матча начался с задержкой - помешала воздушная тревога. Матч возобновился и Ашур выполнил замену - вышел Гуцуляк. Он и отметился ассистом.
Левый Берег – Полесье. 1:0. Гол Семёнова (22)
Левый Берег - Полесье. 1:1. Гол Крушинского (59)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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