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Левый Берег – Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига

Матч 25-го тура УПЛ

Левый Берег – Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото - ФК Лівий Берег

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В Киевской области "Левый Берег" принимает "Полесье".

Хозяева на 22-й минуте открыли счёт голом со стандарта. Подача со штрафного и гол Семёнова.

Второй тайм матча начался с задержкой - помешала воздушная тревога. Матч возобновился и Ашур выполнил замену - вышел Гуцуляк. Он и отметился ассистом.

"Левый Берег" потерял важные очки. Но забили первый гол за три матча. Есть повод для оптимизма.

Обзор матча

Левый Берег – Полесье. 1:0. Гол Семёнова (22)

Левый Берег - Полесье. 1:1. Гол Крушинского (59)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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