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Второй тайма матча между Левым Берегом и Полесьем не начнётся вовремя. Известна причина
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Фото - ФК Лівий Берег
Второй тайма матча между "Левым Берегом" и "Полесьем" не начнётся вовремя.
В Киевской области с 16:59 объявлена воздушная тревога.
Это уже вторая тревога в области. Первая продолжалась с 14:06 - 15:07. Из-за неё матч "Левого Берега" отложили.
Напомним, что первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу "Левого Берега".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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