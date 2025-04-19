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Второй тайма матча между Левым Берегом и Полесьем не начнётся вовремя. Известна причина

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Второй тайма матча между Левым Берегом и Полесьем не начнётся вовремя. Известна причина

Фото - ФК Лівий Берег

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Второй тайма матча между "Левым Берегом" и "Полесьем" не начнётся вовремя.

В Киевской области с 16:59 объявлена воздушная тревога.

Второй тайма матча между Левым Берегом и Полесьем не начнётся вовремя. Известна причина - изображение 1

Это уже вторая тревога в области. Первая продолжалась с 14:06 - 15:07. Из-за неё матч "Левого Берега" отложили.

Напомним, что первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу "Левого Берега".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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