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Тренер Карпат отреагировал на дебютный гол нападающего
В другой команде на нем бы поставили крест
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Тренер "Карпат" отреагировал на дебютный гол нападающего.
Владислав Лупашко в эфире УПЛ ТВ прокомментировал первый гол Игоря Невеса. По его словам, в клубе в него верили.
"Считаю, что ключевым в спорте является поддержка. Видим, что каждую неделю кто-то нуждается в поддержке, разговорах. Кто-то нуждается в уверенности. Нуждаются в мотивации, критике.
Он понимает, что в другой команде на нем поставили крест с его результативностью. С нашим отношением к нему, когда мы разговаривали. Что он должен продолжать свою работу, мы в него верили. Он делает для нас большую-большую пользу", - заявил тренер.
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Напомним, что Игорь Невес забил впервые за 25 матчей.
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