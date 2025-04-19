Тренер "Карпат" отреагировал на дебютный гол нападающего.

Владислав Лупашко в эфире УПЛ ТВ прокомментировал первый гол Игоря Невеса. По его словам, в клубе в него верили.

"Считаю, что ключевым в спорте является поддержка. Видим, что каждую неделю кто-то нуждается в поддержке, разговорах. Кто-то нуждается в уверенности. Нуждаются в мотивации, критике.

Он понимает, что в другой команде на нем поставили крест с его результативностью. С нашим отношением к нему, когда мы разговаривали. Что он должен продолжать свою работу, мы в него верили. Он делает для нас большую-большую пользу", - заявил тренер.