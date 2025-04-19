УПЛ. Шахтер - Колос 2:4. Золото на пути в Киев

Пушич не стал ничего выдумывать, и выпустил практически ту же стартовую "одиннадцатку", которая неделю назад сокрушила черкасский ЛНЗ. Революцию предлагать также не стал Костышин, вновь поставив на острие молодого Сидорова, дебютный гол которого принес ковалевцам три очка в прошлом туре.

Активнее, без всяких сюрпризов, начали "горняки". В частности, под давлением уже на первых минутах Бондаренко едва не срезал в собственные ворота после резкого прострела Педро Энрике. В целом же, дончане классно взаимодействовали между собой и традиционно пропагандировали комбинационный футбол. Старый-добрый "Шахтер", не иначе. Более того, номинальные хозяева делали это на скорости. Бразильские легионеры буквально разрывали фланги ковалевцев.

В одном из эпизодов Судаков раскрутил двух оппонентов и выкатил в центр на Марлона. Но Пахолюк в воротах тоже не для картинки стоял. Опасно пристреливался также Кевин - латиноамериканцу не хватило точности.

Подопечные боснийского наставника вышло заряженными на эту игру. Это прослеживалось практически во всех фазах игры (в ее начале). В те незначительные временные промежутки, когда гости получали мяч под свой контроль, дончане высоко встречали своих визави и перекрывали зоны для продолжения.

Но что случилось с "Шахтером" дальше?! Ковалевцам удалось пережить стартовое давление от "горняков", сбить темп и относительно оттеснить игру от собственных ворот. Даже начали возникать какие-то моменты. Дважды подряд мог забивать Ррапай. То прямо в руки Фесюну, то выше ворот. Однако, с третьей попытки на экваторе первого тайма албанец уже не промахнулся! Велетень покатил под удар, а Аринальдо прошил ближний угол бывшего кипера "Колоса" Фесюна. Этот мяч однозначно раскрутил интригу в нашем противостоянии.

"Шахтер" снова напоролся на свои старые "грабли". Снова потеря концентрации и определенная локальная расслабленность привели к проблеме на свою голову. Даже к проблемам, во множественном числе.

Потому что после пропущенного мяча проснулись не "горняки", а вперед ринулся снова "Колос". После фланговой подачи в исполнении Велетня Цуриков шокировал "оранжевую" часть "Арены Львов". Было подозрение у арбитров VAR на офсайд, но гол таки засчитали. Дубль из ассистов для Велетня, к слову.

И только после второго гола "Шахтер" понял, что потенциальные шансы на борьбу за чемпионство тают еще до "Украинского Классического". Важный мяч в психологическом контексте после скидки от Эгиналду ударом "полуножницами" забил в раздевалку Марлон. Нервов в перерыве Костышину также добавила травма капитана Бондаренко - лидер защиты ковалевцев из-за повреждения так и не вышел на вторую половину.

"Шахтеру" отступать было некуда. И как уже не раз было по ходу этой кампании, "горняки" начинают играть, когда очень припекает. Так и произошло в этом случае. Дончане насели на ворота Пахолюка и Бондаренко после второй попытки таки сумел установить паритет на табло. Спойлер: ненадолго. Опять в действие вступили арбитры на системе VAR, которые как раз уже очень долго принимали решение по этому эпизоду. Все-таки все понимали возможную цену этого мяча. Никому не хотелось брать ответственность за ошибочное и одновременно судьбоносное решение. Которое непосредственно может повлиять на развязку триллера за золотые медали УПЛ. В итоге, практически через минут 10 обдумываний взятие ворот подопечных Пушича было отменено из-за офсайда у Марлона. Как раз бразильский опорник сбрасывал под удар Артему.

Это в определенном смысле снова окрылило ковалевцев. Что интересно, в отличие от большинства отечественных тренеров, Костышин в этой ситуаций не стал выпускать дополнительных защитников, а наоборот - освежил атакующую линию двойной заменой.

Концовка основного времени прошла по ожидаемому сценарию. "Шахтер" наседал, "Колос" - отбивался. В конце концов сравнять счет мог Кевин, но Пахолюк его просто съел в очной дуэли. Случилось наоборот - снова забили ковалевцы! Вышедший на замену Алефиренко на переступах расшатал на фланге Педро Энрике и выкатил в центр на свободного Велетня.

Главный арбитр встречи Владимир Новохатний компенсировал к этой встрече сразу 13 минут! Практически треть тайма. И на что сподобился за этот временной интервал действующий чемпион? Заработать пенальти, который хладнокровно реализовал до этого откровенно блеклый Кевин, и еще раз пропустить...

Масную и жирную точку в этом поединке, и вообще в чемпионских амбициях "горняков" в этом сезоне, поставил уже не раз вышеупомянутый Велетень. Хет-трик из ассистов + гол. Без преуменьшения, один из лучших матчей в игровой карьере 22-летнего вингера. Если не лучший. Владислав в очередной раз прорвался по своему флангу и отдал на Боливара. Венесуэлец не промахнулся и ознаменовал феерическое завершение этого противостояния - 4:2! Кто бы мог представить такой итоговый результат перед матчем.

Футболистам "Колоса" и Костышину браво! У них сегодня большой праздник. А вот "Шахтер", очевидно, ожидает разбор полетов, работа над ошибками и кадровые решения... Нужно говорить прямо, "горняки" по сути собственноручно дарят чемпионство Киеву.

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

25-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 19-е апреля

Львов, "Арена Львов"

Голы: Марлон 44, Кевин 90+6 (пенальти) - Ррапай 27, Цуриков 39, Велетень 84, Боливар 90+8

Отмененное взятие ворот: Бондаренко 68 (офсайд - по решению VAR)

"Шахтер": Фесюн, Винисиус (Кауан Элиас 86), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко (Элиас 71), Судаков (Крыськив 86), Педриньо (Алиссон 86), Кевин, Эгиналду (Траоре 86).

Запасные: Азаров, Грам, Фарина, Швед, Глущенко, Назарина, Крыськив, Алиссон, Траоре, Кауан Элиас.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Колос": Пахолюк, Бондаренко (Теллес 46), Цуриков, Бурда, Красничи, Сухарь, Гагно (Демченко 88), Ррапай (Ореховский 88), Велетень, Сидоров (Алефиренко 71), Третьяков (Боливар 71).

Запасные: Горох, Мысак, Шершень, Владой, Демченко, Ореховский, Теллес, Алефиренко, Денисенко, Боливар, Ковталюк.

Главный тренер: Руслан Костышин.

Предупреждения: Велетень 85, Боливар 85.

Арбитр: Новохатний Владимир.