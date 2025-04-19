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УПЛ. Шахтер - Колос 2:4. Золото на пути в Киев

Премьер-лига
Обновлено

Ковалевцы перекусили гонор действующего чемпиона!

УПЛ. Шахтер - Колос 2:4. Золото на пути в Киев

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Пушич не стал ничего выдумывать, и выпустил практически ту же стартовую "одиннадцатку", которая неделю назад сокрушила черкасский ЛНЗ. Революцию предлагать также не стал Костышин, вновь поставив на острие молодого Сидорова, дебютный гол которого принес ковалевцам три очка в прошлом туре.

Активнее, без всяких сюрпризов, начали "горняки". В частности, под давлением уже на первых минутах Бондаренко едва не срезал в собственные ворота после резкого прострела Педро Энрике. В целом же, дончане классно взаимодействовали между собой и традиционно пропагандировали комбинационный футбол. Старый-добрый "Шахтер", не иначе. Более того, номинальные хозяева делали это на скорости. Бразильские легионеры буквально разрывали фланги ковалевцев.

В одном из эпизодов Судаков раскрутил двух оппонентов и выкатил в центр на Марлона. Но Пахолюк в воротах тоже не для картинки стоял. Опасно пристреливался также Кевин - латиноамериканцу не хватило точности.

Подопечные боснийского наставника вышло заряженными на эту игру. Это прослеживалось практически во всех фазах игры (в ее начале). В те незначительные временные промежутки, когда гости получали мяч под свой контроль, дончане высоко встречали своих визави и перекрывали зоны для продолжения.

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Но что случилось с "Шахтером" дальше?! Ковалевцам удалось пережить стартовое давление от "горняков", сбить темп и относительно оттеснить игру от собственных ворот. Даже начали возникать какие-то моменты. Дважды подряд мог забивать Ррапай. То прямо в руки Фесюну, то выше ворот. Однако, с третьей попытки на экваторе первого тайма албанец уже не промахнулся! Велетень покатил под удар, а Аринальдо прошил ближний угол бывшего кипера "Колоса" Фесюна. Этот мяч однозначно раскрутил интригу в нашем противостоянии.

"Шахтер" снова напоролся на свои старые "грабли". Снова потеря концентрации и определенная локальная расслабленность привели к проблеме на свою голову. Даже к проблемам, во множественном числе.

УПЛ. Шахтер - Колос 2:4. Золото на пути в Киев - изображение 2

Потому что после пропущенного мяча проснулись не "горняки", а вперед ринулся снова "Колос". После фланговой подачи в исполнении Велетня Цуриков шокировал "оранжевую" часть "Арены Львов". Было подозрение у арбитров VAR на офсайд, но гол таки засчитали. Дубль из ассистов для Велетня, к слову.

И только после второго гола "Шахтер" понял, что потенциальные шансы на борьбу за чемпионство тают еще до "Украинского Классического". Важный мяч в психологическом контексте после скидки от Эгиналду ударом "полуножницами" забил в раздевалку Марлон. Нервов в перерыве Костышину также добавила травма капитана Бондаренко - лидер защиты ковалевцев из-за повреждения так и не вышел на вторую половину.

"Шахтеру" отступать было некуда. И как уже не раз было по ходу этой кампании, "горняки" начинают играть, когда очень припекает. Так и произошло в этом случае. Дончане насели на ворота Пахолюка и Бондаренко после второй попытки таки сумел установить паритет на табло. Спойлер: ненадолго. Опять в действие вступили арбитры на системе VAR, которые как раз уже очень долго принимали решение по этому эпизоду. Все-таки все понимали возможную цену этого мяча. Никому не хотелось брать ответственность за ошибочное и одновременно судьбоносное решение. Которое непосредственно может повлиять на развязку триллера за золотые медали УПЛ. В итоге, практически через минут 10 обдумываний взятие ворот подопечных Пушича было отменено из-за офсайда у Марлона. Как раз бразильский опорник сбрасывал под удар Артему.

Это в определенном смысле снова окрылило ковалевцев. Что интересно, в отличие от большинства отечественных тренеров, Костышин в этой ситуаций не стал выпускать дополнительных защитников, а наоборот - освежил атакующую линию двойной заменой.

Концовка основного времени прошла по ожидаемому сценарию. "Шахтер" наседал, "Колос" - отбивался. В конце концов сравнять счет мог Кевин, но Пахолюк его просто съел в очной дуэли. Случилось наоборот - снова забили ковалевцы! Вышедший на замену Алефиренко на переступах расшатал на фланге Педро Энрике и выкатил в центр на свободного Велетня.

Главный арбитр встречи Владимир Новохатний компенсировал к этой встрече сразу 13 минут! Практически треть тайма. И на что сподобился за этот временной интервал действующий чемпион? Заработать пенальти, который хладнокровно реализовал до этого откровенно блеклый Кевин, и еще раз пропустить...

Масную и жирную точку в этом поединке, и вообще в чемпионских амбициях "горняков" в этом сезоне, поставил уже не раз вышеупомянутый Велетень. Хет-трик из ассистов + гол. Без преуменьшения, один из лучших матчей в игровой карьере 22-летнего вингера. Если не лучший. Владислав в очередной раз прорвался по своему флангу и отдал на Боливара. Венесуэлец не промахнулся и ознаменовал феерическое завершение этого противостояния - 4:2! Кто бы мог представить такой итоговый результат перед матчем.

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Футболистам "Колоса" и Костышину браво! У них сегодня большой праздник. А вот "Шахтер", очевидно, ожидает разбор полетов, работа над ошибками и кадровые решения... Нужно говорить прямо, "горняки" по сути собственноручно дарят чемпионство Киеву.

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

25-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 19-е апреля

Львов, "Арена Львов"

Шахтар "Шахтер" - "Колос" Колос 2:4

Голы: Марлон 44, Кевин 90+6 (пенальти) - Ррапай 27, Цуриков 39, Велетень 84, Боливар 90+8

Отмененное взятие ворот: Бондаренко 68 (офсайд - по решению VAR)

"Шахтер": Фесюн, Винисиус (Кауан Элиас 86), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко (Элиас 71), Судаков (Крыськив 86), Педриньо (Алиссон 86), Кевин, Эгиналду (Траоре 86).

Запасные: Азаров, Грам, Фарина, Швед, Глущенко, Назарина, Крыськив, Алиссон, Траоре, Кауан Элиас.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Колос": Пахолюк, Бондаренко (Теллес 46), Цуриков, Бурда, Красничи, Сухарь, Гагно (Демченко 88), Ррапай (Ореховский 88), Велетень, Сидоров (Алефиренко 71), Третьяков (Боливар 71).

Запасные: Горох, Мысак, Шершень, Владой, Демченко, Ореховский, Теллес, Алефиренко, Денисенко, Боливар, Ковталюк.

Главный тренер: Руслан Костышин.

Предупреждения: Велетень 85, Боливар 85.

Арбитр: Новохатний Владимир.

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Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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1 голосов
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
19.04.2025 в 20:37
Фантастика ! Шахта сквитала ВАР "варил" 10 (!!!) минут... Сначала мерили спичками...потом циркулем...потом рулеткой, астролябией , курвиметром, солнечніми часами, камертоном, резинкой от трусов... судью к экрану не звали - кто он такой ,чтоб решать узловые вопросы распределенимя мест?! Никто.... через 10 мин ему сказали поставить офсайд. Гол не засчитать. А чего ж так долго мерить , если офсайд? Не знеаете ? Я вам сейчас расскажу... Вспомните 2-3 минуты перед сквитанным голом, как Шахта рвала оборону Колос а, как Тузик грелку... Мудрые "делоВАРы умело сбили порыв кураж и темп...Так боьлевший за Колос комментатор, что ему хотелось валидолу поднести, нрам время от времени напоминал: вот сейчас начертят красную линию офсайда и всем всё станет ясно. НО я был уверен: не покажут ее. Не для того 10 минут мутили, зная, что офсайда не было. Линия не была показана. Вернее, красная линия была показана Шахтёру... Бо любой футболист понимает эти намёки, что сегодня ему выиграть не дадут, хоть тресни. И мы знаем что это за "линия" и кто ее гнет .. П.С..Скопирую текст на всякий случай.... Мали - кто на кого подумает...)))
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Комментарии 43
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
19.04.2025 в 20:37
Фантастика ! Шахта сквитала ВАР "варил" 10 (!!!) минут... Сначала мерили спичками...потом циркулем...потом рулеткой, астролябией , курвиметром, солнечніми часами, камертоном, резинкой от трусов... судью к экрану не звали - кто он такой ,чтоб решать узловые вопросы распределенимя мест?! Никто.... через 10 мин ему сказали поставить офсайд. Гол не засчитать. А чего ж так долго мерить , если офсайд? Не знеаете ? Я вам сейчас расскажу... Вспомните 2-3 минуты перед сквитанным голом, как Шахта рвала оборону Колос а, как Тузик грелку... Мудрые "делоВАРы умело сбили порыв кураж и темп...Так боьлевший за Колос комментатор, что ему хотелось валидолу поднести, нрам время от времени напоминал: вот сейчас начертят красную линию офсайда и всем всё станет ясно. НО я был уверен: не покажут ее. Не для того 10 минут мутили, зная, что офсайда не было. Линия не была показана. Вернее, красная линия была показана Шахтёру... Бо любой футболист понимает эти намёки, что сегодня ему выиграть не дадут, хоть тресни. И мы знаем что это за "линия" и кто ее гнет .. П.С..Скопирую текст на всякий случай.... Мали - кто на кого подумает...)))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.04.2025 в 20:40
то, что сбили наступательный ритм, - это однозначно, а вот с астролябией - это уже нужно ждать вацко...)))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.04.2025 в 20:28
ждём от вацко инсайда по премиальным от дупамы - уж очень радовались колосяне после 4-го )))
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oleg dynamo (львівська)
19.04.2025 в 20:37
ДК і ШД-я думаю що платять і ті і ті,а ЩД навіть більше та як має більше грошей....киянам десь фартить ( +всіх їх тяне пенсіонер Ярмола згуртувавши навколо себе) а ШД просто з тих що накупив ще не встиг зліпити нічого, от і все....
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andrey B
19.04.2025 в 20:40
только лепить некому
 
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kotigorok (Чернігів)
19.04.2025 в 20:22
Велетень - дійсно футбольний Велетень!
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Alk1964 (Краматорськ)
19.04.2025 в 20:19
Вболіваю за Шахтар з 1972 р. Нарешті Пушич створив найсильніший Шахтар, який, можливо візьме бронзу вперше років за 20-25. Це чудо. Динамівці, вітаю вас с перемогою і вдачі ДК на євроарені
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JudgeDredd (Київ)
19.04.2025 в 20:23
Дякую, звичайно (хоча це ще не перемога), але сумно дивитися, як наш основний суперник на очах розвалюється. Бажаю відродження.
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Alk1964 (Краматорськ)
19.04.2025 в 20:31
Все у нас буде гаразд. Буде ще у нас багато цікавих ігр ДК - ШД (хочеться сподіватись що не тільки їх). Слава Україні!
 
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aleks68
19.04.2025 в 20:28
бронзу мы ещё не брали.могли взять в первом чемпионате,но и там обделались по уши.Украина теперь увы будет без лиги чемпионов.и на возвращение туда уйдёт уйма времени
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vlotko (Броди)
19.04.2025 в 20:33
Як без ЛЧ? Чемпіон УАФ стартує в ЛЧ з 2 кваліфікаційного раунду. Чи я щось пропустив?
 
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Alk1964 (Краматорськ)
19.04.2025 в 20:39
Суперники в ДК будуть непогані
 
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
19.04.2025 в 20:19
Слідом за цією мариною пушич мають вилетіти під три чорти ті, хто його привів. Чемпіонат і так нулячий, тепер взагалі майже без конкуренції. І "чемпіон" буде виглядати в єврокубках, як напіваматори. Ми прийшли туди, де починали - приблизно на рівень 1992/93
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kotigorok (Чернігів)
19.04.2025 в 20:23
Пушич один з потужних футбольних фахівців.
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aleks68
19.04.2025 в 20:25
всё правильно.только боюсь этого не произойдёт
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Не люблю футбол (Хорол)
19.04.2025 в 20:18
Приятно удивил Колос.Не ожидал такой интересной игры.
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vlotko (Броди)
19.04.2025 в 20:36
Ось, що значить вдала заміна тренера. Прийшов Костишин і команда заграла.
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воха73 (киев)
19.04.2025 в 20:17
ой. а почему не гудим. ? даунбасия? ахмет дудку закрив?
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aleks68
19.04.2025 в 20:18
ещё один.
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Algrab (Костопiль)
19.04.2025 в 20:16
Черговий раз "всрався радной Шахтьор"....
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aleks68
19.04.2025 в 20:17
радуйся,но помни придёт день и обосрётся твоё ......динамо.а пока пляши на костях
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oleg.m.3972 (Харьков)
19.04.2025 в 20:26
Вполне достаточно как Динамо обосралось в ЕК. Пусть гордится...
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.04.2025 в 20:29
oleg.m.3972 (Харьков), это другое (с)
 
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воха73 (киев)
19.04.2025 в 20:38
твій шахтьор па жизни обісраний...
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.04.2025 в 20:14
вот почему этот баран пушич не может настроить играть так, чтобы в пером тайме закрывать игру? все карты и даже козыри для этого есть
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aleks68
19.04.2025 в 20:15
потому что туп как дерево и баобаб как тренер.
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aleks68
19.04.2025 в 20:14
гоните это боснийское "чудо"поганой метлой.полное доверие этому барану.зачем ждать и позориться дальше?давно не было такого провала.срна привёл этого ..... и ходит улыбается во время матча.тренировать и брать на себя ответственность не хочет.ринат леонидович возьмите биту и поучите их всех.от палкина до последнего дрыща из u-19.зачем вкладывать бешенные деньги и терпеть этот позор?динамо с победой в чемпионате.обделайтесь ещё и в кубке страны и бронзовые медали засуньте себе в одно место зажравшиеся твари
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oleg.m.3972 (Харьков)
19.04.2025 в 20:14
Ну, надеюсь, это всё, Пушич... Чемодан, вокзал, Голландия !!! Это пожелание от болельщика Шахтёра с 30-ти летним стажем !!!
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kalan-86 (Анкара)
19.04.2025 в 20:12
С победой в чемпионате , всех болельщиков ДК!
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oleg dynamo (львівська)
19.04.2025 в 20:09
ну на таке з боліл ДК ніхто і не сподівався.....
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
19.04.2025 в 20:09
Как я и говорил, дай Бог занять 2-е. ВАР, конечно, отмочил, но ШД виноват сам.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.04.2025 в 20:13
хз, в повторах был офсайд, но линии так и не показали
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Spokoyno (Київ)
19.04.2025 в 20:05
СуВсеКу кондон я правильно написав
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.04.2025 в 20:05
педриньо (пз), подливиньо - нах вслед за пушичем!
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
19.04.2025 в 20:10
А Судаков сегодня феерил, правда? Я кроме него никого не видел.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.04.2025 в 20:12
лучшим был алиссон, вышедший на замену! в такие аццкие дриблинги шёл и проходил, что нужно отметить, а подлиа снова посеменит, притормозит, мяч погладит, назад отдаст...
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.04.2025 в 20:16
*подлива
 
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oleg dynamo (львівська)
19.04.2025 в 20:16
подліва знову винен? як на мене ,та він один з найкращих....
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.04.2025 в 20:19
по касаниям мяча? наверное))) а дальше что??? где обостряющие пасы? где работа на оборону? марлон НЕСЁТСЯ в отбор с чужой половины поля, а это 4мо даже с двух метров позади не может ускориться и навязать борьбу в центре
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.04.2025 в 20:22
а потом его и в сборную не вызывают, а он типа: "разные тренеры - разные предпочтения")))
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
19.04.2025 в 20:22
Первый гол, который забивали Шахтёру, кто предательски отвернулся от мяча ? Найкращий ?
 
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aleks68
19.04.2025 в 20:23
если он лучший,то .....
 
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oleg dynamo (львівська)
19.04.2025 в 20:29
Первый гол, который забивали Шахтёру, кто предательски отвернулся от мяча ? Найкращий ?та ні вроді не винен,відстань була велика і поки він підбіг...+ковалівець класно попав
 
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