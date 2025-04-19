Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Киевской области прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Во сколько возобновится матч между Левым берегом и Полесьем
Матч был приостановлен во время перерыва
Фото: ФК Лівий Берег
В Киевской области прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.
УПЛ сообщает, что матч между "Левым Берегом" и "Полесьем" возобновится в 18:20 по киевскому времени.
Это была вторая тревога, которая сместила матч. Из-за первой воздушной тревоги начало матча было перенесено на 16:00 по киевскому времени.
Второй сигнал опасности прозвучал в 16:59, когда команды были на перерыве. Из-за этого отложили начало второго тайма.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу "Левого Берега".
Популярное сейчас
- Кривбасс – Шахтер, Миколенко vs Сити и ответные матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Расписание футбола на 14 – 20 апреля
- Второй тайма матча между Левым Берегом и Полесьем не начнётся вовремя. Известна причина
- Игрок Шахтера высказался по поводу своего не вызова в национальную сборную
- Динамо и Александрия доказывают статус-кво. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО