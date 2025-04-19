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В Киевской области прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Во сколько возобновится матч?

Премьер-лига
Обновлено

Матч был приостановлен во время перерыва

В Киевской области прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Во сколько возобновится матч?

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

В Киевской области прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.

УПЛ сообщает, что матч между "Левым Берегом" и "Полесьем" восстановится в 18:20 по киевскому времени.

Это была вторая тревога, которая сместила матч. Из-за первой воздушной тревоги начало матча было перенесено на 16:00 по киевскому времени.

Второй сигнал опасности прозвучал в 16:59, когда команды были на перерыве. Из-за этого отложили начало второго тайма.

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Напомним, что первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу «Левого Берега».

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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