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Кривбасс – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс – Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" неудачно проводит вторую половину сезона и удаляется от еврокубковой зоны. "Заря", напротив, гораздо лучше играет весной, но слишком много потеряно в первой половине сезона. Так что встреча команд с амбициями обещает быть интересной.

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Поединок двадцать пятого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Заря" состоится в воскресенье, 20 апреля 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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