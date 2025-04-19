Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Кривбасс – Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Кривбас
"Кривбасс" неудачно проводит вторую половину сезона и удаляется от еврокубковой зоны. "Заря", напротив, гораздо лучше играет весной, но слишком много потеряно в первой половине сезона. Так что встреча команд с амбициями обещает быть интересной.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок двадцать пятого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Заря" состоится в воскресенье, 20 апреля 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Второй тайма матча между Левым Берегом и Полесьем не начнётся вовремя. Известна причина
- Игрок Шахтера высказался по поводу своего не вызова в национальную сборную
- Матч Левого Берега отложен. Известна причина
- Динамо и Александрия доказывают статус-кво. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне