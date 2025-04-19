  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пономарев назвал главные причины поражения Руха в дерби с Карпатами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пономарев назвал главные причины поражения Руха в дерби с Карпатами

Премьер-лига

У команд разные задачи

Пономарев назвал главные причины поражения Руха в дерби с Карпатами

Фото: Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение от "Карпат" (1:3) в матче 25-го тура УПЛ.

"Результат отрицательный и игра сложилась не так, как мы планировали. Анализируя наши ошибки можно сказать, что каждый эпизод надо доигрывать до конца, и это касается всех трех пропущенных голов. Если молодые футболисты хотят прогрессировать, то они должны проанализировать эти ошибки и больше их не допускать, чтобы играть на серьезном уровне - соперники наказывают за такие ошибки не только в дерби, но и в каждом матче.

Нам не хватало агрессии в первой половине матча, поэтому в перерыве мы внесли коррективы в свою игру. При счете 2:0 "Рух" имел свои моменты и мог перевернуть игру, но нам это не удалось. Молодежь должна не смотреть на счет и не исключаться из эпизодов. Они должны учиться и это был урок для них.

Приятно играть при такой атмосфере на трибунах. И я, и некоторые наши игроки были связаны с системой "Карпат", поэтому этот матч был важным для нас. У соперника и у нас разные задачи. Наша - развитие молодых футболистов и не всегда этот процесс будет проходить безболезненно.

Я не припомню в Украине команд, которые играя молодыми игроками достигали высоких результатов. Преимущественно это были коллективы, которые боролись за выживание. Зато "Рух" демонстрирует неплохие показатели и сознательно выбрал путь доверия к молодежи. Мы готовы дать шанс своим игрокам даже несмотря на их ошибки. С любой команды забрать 2 ключевых игрока и будет трудно, а мы этой зимой потеряли 5 футболистов. На их место уже воспитываются новые молодые игроки.

Не думаю, что травмы Дидыка и Слюсаря сыграли ключевую роль в этом результате. Каждый футболист ответственен за свою игру и надо доигрывать моменты до конца. "Карпаты" воспользовались этими ошибками и одержали заслуженную победу", - сказал Пономарев.

После 25-го тура "Рух" занимает 9-е место в таблице УПЛ. Следующий матч команда проведет 26-го апреля против "Черноморца".

По теме
yellow-arrow
Ковалевцы еще впереди. Колос и Шахтер обменялись голами
yellow-arrow
Левый Берег – Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Полесье сравняло счёт в матче против Левого Берега. Видео гола
Рух (Львов) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости