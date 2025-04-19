  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье сравняло счёт в матче против Левого Берега. Видео гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье сравняло счёт в матче против Левого Берега. Видео гола

Премьер-лига

Стоило выйти основному игроку

Полесье сравняло счёт в матче против Левого Берега. Видео гола

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" сравняло счёт в матче против "Левого Берега".

Бабенко выполнил длинную передачу. У ворот её подхватил Гуцуляк. Близко к вратарю находился Крушинский и сравнял счёт.

Заметим, что Гуцуляк вышел со скамейки запасных.

Видео гола:

Это четвёртый гол Бориса Крушинского.

По теме
yellow-arrow
Ковалевцы еще впереди. Колос и Шахтер обменялись голами
yellow-arrow
Левый Берег – Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Фесюн пропустил от бывших знакомых. Колос открыл счет с Шахтером
Украинская Премьер-лига Полесье (Житомир) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости