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Полесье сравняло счёт в матче против Левого Берега. Видео гола
Стоило выйти основному игроку
Фото: ФК Полісся
"Полесье" сравняло счёт в матче против "Левого Берега".
Бабенко выполнил длинную передачу. У ворот её подхватил Гуцуляк. Близко к вратарю находился Крушинский и сравнял счёт.
Заметим, что Гуцуляк вышел со скамейки запасных.
Видео гола:
Это четвёртый гол Бориса Крушинского.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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