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Арбитры проверяли гол Шахтера 9 минут. Какое решение приняли?

Премьер-лига

Это длилось вечность

Арбитры проверяли гол Шахтера 9 минут. Какое решение приняли?

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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В матче 25-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Колосом" на 59-й минуте хозяева изменили счет на 2:2. Отличился Артем Бондаренко.

Гол проверялся на возможный офсайд у Марлона Гомеса, который участвовал в атаке. Проверка VAR длилась около 9-ти минут. В результате, гол отменили.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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