Арбитры проверяли гол Шахтера 9 минут. Какое решение приняли?

В матче 25-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Колосом" на 59-й минуте хозяева изменили счет на 2:2. Отличился Артем Бондаренко.

Гол проверялся на возможный офсайд у Марлона Гомеса, который участвовал в атаке. Проверка VAR длилась около 9-ти минут. В результате, гол отменили.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.