Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арбитры проверяли гол Шахтера 9 минут. Какое решение приняли?
Это длилось вечность
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В матче 25-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Колосом" на 59-й минуте хозяева изменили счет на 2:2. Отличился Артем Бондаренко.
Гол проверялся на возможный офсайд у Марлона Гомеса, который участвовал в атаке. Проверка VAR длилась около 9-ти минут. В результате, гол отменили.
Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Путин объявил о прекращении боевых действий на 2 дня
- Кривбасс – Шахтер, Миколенко vs Сити и ответные матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Расписание футбола на 14 – 20 апреля
- Второй тайма матча между Левым Берегом и Полесьем не начнётся вовремя. Известна причина
- Системы ВАР не будет. УАФ назначила арбитров на доигровку матча Кривбасс - Шахтер
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000