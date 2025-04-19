Почти за 23 года бразильцы Шахтера забили 1001 гол

На 44-й минуте встречи с командой из Ковалевки Марлон Гомес забил 1000-й гол бразильцев в составе "горняков". В конце поединка этот показатель увеличил Кевин, реализовавший пенальти.

Отсчет этой серии начался 17 августа 2002 года, когда первый бразилец "оранжево-черных" Брандао оформил свой дебютный гол в ворота "Кривбасса".

С тех пор за донецкую команду выступали 44 футболиста из Бразилии, 33 из которых отмечались забитыми мячами. Лучшим бомбардиром за всю историю "Шахтера" является Луис Адриано, на счету которого 128 голов.