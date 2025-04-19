Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почти за 23 года бразильцы Шахтера забили 1001 гол
Историческое событие произошло в матче против Колоса
Фото: ФК Шахтар Донецьк
На 44-й минуте встречи с командой из Ковалевки Марлон Гомес забил 1000-й гол бразильцев в составе "горняков". В конце поединка этот показатель увеличил Кевин, реализовавший пенальти.
Отсчет этой серии начался 17 августа 2002 года, когда первый бразилец "оранжево-черных" Брандао оформил свой дебютный гол в ворота "Кривбасса".
С тех пор за донецкую команду выступали 44 футболиста из Бразилии, 33 из которых отмечались забитыми мячами. Лучшим бомбардиром за всю историю "Шахтера" является Луис Адриано, на счету которого 128 голов.
Популярное сейчас
- Кривбасс – Шахтер, Миколенко vs Сити и ответные матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Расписание футбола на 14 – 20 апреля
- Второй тайма матча между Левым Берегом и Полесьем не начнётся вовремя. Известна причина
- Президент Динамо прокомментировал предстоящие матчи киевлян против Буковины и Шахтера
- Речь на миллионы гривен. Руководство Руха пообещало игрокам космические премиальные на дерби с Карпатами
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
Комментарии 1