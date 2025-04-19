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Почти за 23 года бразильцы Шахтера забили 1001 гол

Премьер-лига
Обновлено

Историческое событие произошло в матче против Колоса

Почти за 23 года бразильцы Шахтера забили 1001 гол

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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На 44-й минуте встречи с командой из Ковалевки Марлон Гомес забил 1000-й гол бразильцев в составе "горняков". В конце поединка этот показатель увеличил Кевин, реализовавший пенальти.

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Отсчет этой серии начался 17 августа 2002 года, когда первый бразилец "оранжево-черных" Брандао оформил свой дебютный гол в ворота "Кривбасса".

С тех пор за донецкую команду выступали 44 футболиста из Бразилии, 33 из которых отмечались забитыми мячами. Лучшим бомбардиром за всю историю "Шахтера" является Луис Адриано, на счету которого 128 голов.

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Шахтер (Донецк) Кевин Марлон Гомес
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.04.2025 в 20:31
да, 1000-й гол - искусство! но игру просрали алени
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.04.2025 в 20:31
да, 1000-й гол - искусство! но игру просрали алени
Ответить
0
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