Львов достоин большего и требует нестандартных действий и решений. Анализ матча Карпаты - Рух

Если в столице Украины вчера произошло своё дерби, то во Львове местные жители с нетерпением ожидали противостояния "Карпат" и "Руха". Без сомнения, это был центральный матч тура и самый ожидаемый весенний матч для каждого жителя города и всех, кому небезразличен львовский футбол.

"Зеленые львы" после зимних событий, в результате которых они становятся доминантным клубом во Львове, и теперь не только по фанатам, но и фамилиям в своем ростере, имели статус фаворита в сегодняшней встрече. Также легендарный стадион "Украина", который, кажется, видел всё, принимал ответный матч второго круга. Очень символично, что именно "Карпаты" играли дома и, кажется, при полной поддержке трибун должны были показать, кто в доме хозяин.

Матч начался живо, обе команды были хорошо подготовлены физически и в течение матча проделали большой объем беговой работы. "Рух" продемонстрировал зрителям, что вышел играть по схеме 4-1-4-1, где Эдсон играет номинального опорника, а Слюсар и Пастух – в линии с вингерами Алмазбековым и Карабиным. Однако на самом деле расположение было несколько иным: к Эдсону в опорную зону "пришел" играть Слюсар, а Пастух пошёл играть под нападающего Климчука. Подытоживая, получается гибридное 4-2-3-1, которое периодически изменяется на 4-4-2 при прессинге или контратаках. В "Карпатах" всё как всегда, "нарисовано" 4-3-3, но, конечно, команда Владислава Лупашка не играет банально.

В первом и втором тайме много раз было чётко видно, как "львы" располагаются при своем билд-апе: линия защиты от Полегенька до Мирошниченка идёт дугой, образуя что-то похожее на "подкову", Пабло Альварес остается внутри, помогая голкиперу Кинарейкину и защитникам Бабоглу со Стецьковым разыгрывать мяч. Вингеры Очеретько с Шаховым заходили в центр, как обычно, оставляя на фланге больше свободного пространства для партнеров.

Если по точкам нарисовать рисунок, получится перевёрнутая трапеция. Центральные хавбеки Чачуа и Бруниньо постоянно меняли позиции и находились в "движении", оказываясь то в центре, то на фланге, помогая “латералям”. Очеретько уже не первый матч при атаках оказывается на позиции левого вингера, но что интересно, Артур Шах свою позицию не покидает, а остается вместе с Олегом. Поддержка из "глубины" Бруниньо, и команда имеет большое преимущество на фланге, вариант впереди с Игорем Невесом, забегания правее Полегенька и позиция "десятки" Чачуа – множество вариантов в атаке, но при этом достаточная плотность в случае потери мяча (не считая своего правого фланга, здесь стоит надеяться только на "второе сердце" Полегенько) — вот что мы получаем.

В общем, по ходу матча "Карпаты" выглядели увереннее, владели мячом и, комбинируя, продвигались вперед. Прекрасно на подыгрыше играл форвард хозяев Игорь Невес. Именно благодаря его "скидке" в одно касание на Бруниньо "львы" вышли вперед, порадовав болельщиков. "Руховцы" делали акцент на длинные забросы, но, по-видимому, они забыли, что у них уже нет высокого форварда в лице Игоря Краснопира. Там играл капитан команды Юрий Климчук, который пытался бороться на "втором этаже" с защитниками соперника, но почти все дуэли проиграл, а даже когда выходило выиграть, на подборе первыми оказывались игроки "Карпат".

Голкипер команды в бело-зеленой форме Кинарейкин много раз "жонглировал с огнем", провоцируя идти на него Климчука. Несколько раз получилось красиво "обмануть" нападающего соперников, то опрокинув через него игровой снаряд, то совершив ложное действие, протянул того вперед.

На последней минуте основного времени первого тайма произошло настоящее чудо: нападающий Игорь Невес, не забивавший в течение сезона ни одного мяча и не реализовавший несколько пенальти по ходу первой части чемпионата, наконец-то смог вписать свое имя в "протокол" в графу авторов голов.

На второй тайм желто-черные вышли в боевом настроении и начали поджимать "карпатовцев". Слюбик с позиции центрального защитника часто выбегал вперед, увеличивая варианты для розыгрышей. Активные действия на фланге Василия Рунича, вышедшего после перерыва вместо Бекназа Алмазбекова, тоже создали опасность у ворот "Карпат". Именно он после перехвата Карабина и паса Пастуха ударил в ближний угол ворот Кинарейкина, тот вовремя выставил правую ногу, парировав удар.

Счет стал "непристойным" (особенно учитывая игру), когда "Карпаты" забили третий. Сначала все подумали, что своим восьмым забитым отличился Амвросий Чачуа, сравнявшись с Бруниньо, но затем титры записали гол на Дениса Пидгурского, срезавшего мяч в собственные ворота. После некоторых замен Чачуа оказался на левом фланге, а Владислав Клименко, заменив Шаха, пошел на позицию в центре с наклоном на правый фланг.

3:1 счет сделал Евгений Пастух, возможно, таким образом окончательно "продав" себя ближайшим летом в "Карпаты" (разговоры о том, что он будет следующим, ведутся с начала года). Что чувствовал в этот момент нынешний игрок "Руха", известно только ему самому.

"Карпаты" снова "перекрашивают" Львов в зеленый цвет, потому что до сегодняшнего дня последняя победа была на счету желто-черных, правда, с тех пор на краске образовались "разводы".

Владислав Лупашко продолжит "догонять" житомирское "Полесье", а "Руху" впереди придется играть с командами нижней части турнирной таблицы, поэтому можно при правильной подготовке рассчитывать на набор зачетных баллов.