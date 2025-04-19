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Воспитанник Динамо оформил 4 голевых действия в игре с Шахтером. Столько же у футболиста было за весь прошлый сезон
Матч всей карьеры
Фото - ФК Колос
Владислав Велетень стал одним из главных авторов сенсационной победы над "горняками". 22-летний полузащитник отдал 3 ассиста и забил гол.
В предыдущих 20 поединках текущего сезона футболист отметился одним точным ударом в ворота "Полесья" и двумя результативными передачами во встречах против "Зари" и "Ингульца".
Игрок дебютировал в "Колосе" в УПЛ 2021/22. С тех пор он появлялся на поле в 62 матчах чемпионата (5 голов, 7 ассистов). На детско-юношеском уровне защищал цвета "Динамо" с 2015 по 2018 год, затем играл в составе U-19.
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