Карпаты сыграли без ошибок? Рунич прокомментировал поражение Руха в дерби

Полузащитник "Руха" Василий Рунич прокомментировал поражение от "Карпат" (1:3) в 25-м туре УПЛ.

"Мы готовились к этому матчу очень серьезно, ведь понимали, какая будет атмосфера. Но команда провела неудачный первый тайм - нам не хватило концентрации. Мы даем неправильную оценку некоторым эпизодам, и поэтому пропускаем простые голы. После такого трудно отыгрываться и догонять соперника.

Трудно говорить сразу после игры кто допустил ошибки и чего не хватило команде в этом матче. Надо проанализировать эту игру, разобрать проблемные моменты и сделать правильные выводы. Мы знали, как будут играть "Карпаты" - они контролируют мяч, выполняют много передач сзади, привлекают голкипера. Хотели подловить их на этом, но соперник сегодня сыграл без ошибок.

Думаю, во втором тайме "Руху" удалось создать несколько качественных моментов и если бы мы реализовали их, то могли бы изменить игру. Вместо этого мы пропустили третий гол после подачи с углового и это ударило по нашей психологии. И все же команда боролась до конца и подтверждением этого является гол на последних минутах.

Сейчас впереди праздник. Каждый из нас поедет домой к своим семьям, где у нас будет время все обдумать и остыть. Впереди у нас еще достаточно матчей, чтобы получить положительный результат. В футболе есть и победы, и поражения, поэтому не следует опускать руки - надо двигаться дальше", - сказал Рунич.