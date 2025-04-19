Пушич: Арбитр сильно повлиял на ход событий. Если не назначаете пенальти, даете вдохновение сопернику

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал поражение от "Колоса" (2:4).

"Мы начали достойно 1-ю половину 1-го тайма. Мы доминировали с мячом и очень часто оказывались на последней трети поля соперника. Очевидно, что арбитр сильно повлиял на ход событий. Мы должны были получить пенальти. Если вы не назначаете пенальти, вы даете очень сильный буст, вдохновение сопернику. Важно отметить нашу командную работу. Мы пропустили 2 совсем необязательных мяча. Рад, что команда сумела очень быстро отреагировать, сократив отставание до 1 мяча”.

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"2-й тайм начали очень уверенно, забили чистый гол. Я не люблю высказываться на подобную тематику, но это очевидный факт, что арбитраж оказал чрезвычайное влияние на ход событий. Если вам нужно больше 10 минут, чтобы просмотреть эпизод на предмет офсайда – для меня это как минимум странно. Я никогда такого раньше не встречал в жизни. Счет должен был становиться 2:2. Важность момента не только в том, что забрали у нас чистый гол – полностью убиваете ритм игры, сбиваете интенсивность, которая присутствовала до того 15 минут”.

"Середина 1-го тайма и середина 2-го были слишком болезненными для нас. В целом, мы провели достойную игру. Мы создали много моментов, которые из-за спорных решений не сумели конвертировать. Также не хватало реализации. Это большое разочарование, особенно когда вы уступаете на подобном этапе соревнований на важнейшей фазе сезона. Это вызов для нас. Все в наших руках, чтобы перезагрузиться после таких болезненных поражений. В этом и состоит прекрасная часть футбола – вы всегда должны смотреть вперед. Всегда будут следующие игры, следующие шансы – как минимум полуфинал Кубка Украины”, – сказал Пушич.

"Горняки" снова отстают от "Александрии" на 4 пункта.