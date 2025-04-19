Серебро под большим вопросом. Шахтер – Колос 2:4. Обзор матча

Подопечные Костышина шокировали "горняков" в последнем поединке субботы. Еще в первом тайме "хлеборобы" обеспечили преимущество в два мяча. Хотя "оранжево-черные" сократили отставание еще до перерыва, набрать баллы сегодня не удалось.

У донецкой команды остается 53 очка. Впереди – "классическое" из "Динамо". Коллектив из Киевской области поднялся на 10-ю позицию (27 баллов) и 27 апреля будет принимать "Полесье".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 25 тура УПЛ

Львов. Арена Львов

Шахтер – Колос 2:4

Голы: Гомес, 44, Кевин, 90+5 (п) – Ррапай, 26, Цуриков, 38, Велетень, 84, Боливар, 90+7