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Серебро под большим вопросом. Шахтер – Колос 2:4. Обзор матча

Премьер-лига

Сенсация от Ковалевки

Серебро под большим вопросом. Шахтер – Колос 2:4. Обзор матча

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Подопечные Костышина шокировали "горняков" в последнем поединке субботы. Еще в первом тайме "хлеборобы" обеспечили преимущество в два мяча. Хотя "оранжево-черные" сократили отставание еще до перерыва, набрать баллы сегодня не удалось.

У донецкой команды остается 53 очка. Впереди – "классическое" из "Динамо". Коллектив из Киевской области поднялся на 10-ю позицию (27 баллов) и 27 апреля будет принимать "Полесье".

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Смотрите обзор матча 25 тура УПЛ

Львов. Арена Львов

Шахтер – Колос 2:4

Голы: Гомес, 44, Кевин, 90+5 (п) – Ррапай, 26, Цуриков, 38, Велетень, 84, Боливар, 90+7

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Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Don_Benito (Буча)
19.04.2025 в 23:38
Велетня можна було б і в збірну на перегляд викликати
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Комментарии 1
Don_Benito (Буча)
19.04.2025 в 23:38
Велетня можна було б і в збірну на перегляд викликати
Ответить
0
0

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