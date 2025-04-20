  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1

Премьер-лига

Без Назаренко и Гуцуляка в стартовому составе было сложно

Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги "Полесье" приехало в гости к "Левому берегу" и подопечные Ашура были явными фаворитами противостояния. Еще перед стартом встречи "Карпаты" приблизились к житомирянам в турнирной таблице на расстояние трех очков, поэтому хотелось оторваться и закрепиться на четвертой строчке.

Однако у них не получилось. Пропустив гол в первом тайме, автором которого стал Дмитрий Семенов, во второй половине встречи гости сравняли счет, отличился Борис Крушинский. Несмотря на все старания, забить победный гол до конца не получилось.

А за всеми событиями внимательно следила и фиксировала на свою камеру фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 1Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 2Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 3Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 4Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 5Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 6Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 7Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 8Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 9Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 10Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 1Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 2Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 3Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 4Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 5Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 6Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 7Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 8Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 9Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 10Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 1Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 2Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 3Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 4Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 5Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 6Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 7Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 8Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 9Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 10Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 1Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 2Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 3Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 4Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 5Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 6Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 7Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 8Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 9Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 10Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 2Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 3Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 4Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 1Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 5Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 6Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 7Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 8Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1 - фото 9
По теме
yellow-arrow
Пушич – о просмотре VAR: Это заняло 10-15 минут, полностью уничтожило ритм игры. С таким влиянием невозможно противостоять таким вещам
yellow-arrow
Кривбасс - Заря: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
За последние 20 лет только 4 футболиста оформляли 4 результативных действия в матче с Шахтером
УПЛ фото Украинская Премьер-лига Полесье (Житомир) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости