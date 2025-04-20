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Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1
Без Назаренко и Гуцуляка в стартовому составе было сложно
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги "Полесье" приехало в гости к "Левому берегу" и подопечные Ашура были явными фаворитами противостояния. Еще перед стартом встречи "Карпаты" приблизились к житомирянам в турнирной таблице на расстояние трех очков, поэтому хотелось оторваться и закрепиться на четвертой строчке.
Однако у них не получилось. Пропустив гол в первом тайме, автором которого стал Дмитрий Семенов, во второй половине встречи гости сравняли счет, отличился Борис Крушинский. Несмотря на все старания, забить победный гол до конца не получилось.
А за всеми событиями внимательно следила и фиксировала на свою камеру фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.
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