Болезненная потеря очков. ФОТОрепортаж с матча Левый берег – Полесье 1:1

В матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги "Полесье" приехало в гости к "Левому берегу" и подопечные Ашура были явными фаворитами противостояния. Еще перед стартом встречи "Карпаты" приблизились к житомирянам в турнирной таблице на расстояние трех очков, поэтому хотелось оторваться и закрепиться на четвертой строчке.

Однако у них не получилось. Пропустив гол в первом тайме, автором которого стал Дмитрий Семенов, во второй половине встречи гости сравняли счет, отличился Борис Крушинский. Несмотря на все старания, забить победный гол до конца не получилось.

А за всеми событиями внимательно следила и фиксировала на свою камеру фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

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