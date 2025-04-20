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"Что-то похоже, как Артета давал": Костышин – о психологической подготовке к игре с Шахтером
Наставник ответил на вопросы журналистов
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал победу над "Шахтером" (4:2).
[В чем секрет успеха Руслана Костышина?] "В настрое команды, в командной работе. С приходом всегда говорилось за единство, чтобы работать командой, не в одиночку. Это говорится каждый день. Это вбивается в ум – и они ментально меняются.
Я дал слово Сергею Санычу Простимкину (администратору "Колоса"), он говорил мотивационную речь. Что-то похоже, как Артета кому-то давал. Сработало.
15 минут, может быть, 10, переживали. Разницу делал Кевин, а у нас там играл футболист, давно не игравший, и у него не было игровой практики, мы рисковали. Так что он сначала принимал неправильные решения – и с этого фланга всегда была угроза”.
"Валера Бондаренко, судя по системе травмы, к концу сезона выбыл. Это вынужденная замена
[На разминке Сухар врезался в ногу Велетня, едва его не травмировал] У нас хорошая атмосфера в команде. Я увидел, что даже обиды не было. Это стыки, это футбол. Может быть, разозлил его. Он его подготовил к дуэли.
Сухар имел проблемы в игре, но справился потом. Это должно было произойти, поэтому не может футболист, не игравший долгое время, который не проходил сборы с командой, играть так, как нужно. Это было вынужденно, потому что у нас это проблемная позиция. Ну а во 2-м тайме он закрыл все вопросы”, – подчеркнул Костышин.
В последних четырех турах "Колос" одержал 3 победы.
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