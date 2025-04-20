"Что-то похоже, как Артета давал": Костышин – о психологической подготовке к игре с Шахтером

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал победу над "Шахтером" (4:2).

[В чем секрет успеха Руслана Костышина?] "В настрое команды, в командной работе. С приходом всегда говорилось за единство, чтобы работать командой, не в одиночку. Это говорится каждый день. Это вбивается в ум – и они ментально меняются.

Я дал слово Сергею Санычу Простимкину (администратору "Колоса"), он говорил мотивационную речь. Что-то похоже, как Артета кому-то давал. Сработало.

15 минут, может быть, 10, переживали. Разницу делал Кевин, а у нас там играл футболист, давно не игравший, и у него не было игровой практики, мы рисковали. Так что он сначала принимал неправильные решения – и с этого фланга всегда была угроза”.